Εισβολή της Ουκρανίας στη Ρωσία: Πώς προελαύνουν οι κομάντο του Κιέβου

Η Ουκρανία συνέχισε να σφυροκοπά τη ρωσική συνοριακή περιοχή Κουρσκ με πυραύλους και drones την Τετάρτη, καθώς το Κίεβο είπε ότι είχε σημειώσει περαιτέρω εδαφικά κέρδη σε μια εισβολή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε «πραγματικό δίλημμα» για τον ηγέτη του Κρεμλίνου.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν την 6η Αυγούστου ευρείας κλίμακας επιχείρηση στην περιφέρεια Κουρσκ, που γειτονεύει με τη Βορόνεζ, κι υποστηρίζουν πως έχουν κυριεύσει πάνω από 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα της ρωσικής επικράτειας. Οι ρωσικές αρχές αναγνωρίζουν πως έχασαν 28 κοινότητες και λένε πως τα ουκρανικά εδαφικά κέρδη εκτείνονται σε ζώνη πλάτους 40 χιλιομέτρων και βάθους 12.

Κατά υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένους σε δεδομένα από ρωσικές πηγές συγκεντρωμένα από το αμερικανικό Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), ουκρανικά στρατεύματα έχουν προελάσει 800 χιλιόμετρα στην περιφέρεια Κουρσκ. Για λόγους σύγκρισης, η Ρωσία έχει προελάσει 1.360 χιλιόμετρα στο ουκρανικό έδαφος από την 1η Ιανουαρίου, κατά την ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Γραφικό με τις περιοχές στις οποίες εισέβαλε η Ουκρανία / φωτ.: Institute for the Study of War

Τέσσερις πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από την Ουκρανία καταστράφηκαν πάνω από το Κουρσκ και ολόκληρη η περιοχή βρισκόταν υπό συναγερμό αεροπορικής επιδρομής το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας, δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνήτης της περιφέρειας νωρίς την Τετάρτη.

Το Κίεβο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι είχε πάρει τον έλεγχο 74 οικισμών στο Κουρσκ, μια εβδομάδα αφότου χιλιάδες Ουκρανοί στρατιώτες εξαπέλυσαν μια τρομακτική επίθεση μέσω των ρωσικών συνόρων.

Η εισβολή άλλαξε ξαφνικά τη δυναμική του πολέμου, τον οποίο ξεκίνησε η Μόσχα με την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, δίνοντας στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τα πρώτα σημαντικά κέρδη μετά από μήνες σταθερής εδαφικής προόδου της Μόσχας στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία εξαπέλυσε αιφνιδιαστική εισβολή με τεθωρακισμένα και πεζικό στις περιοχές Κουρσκ και Μπέλγκοροντ της Ρωσίας στις 6 Αυγούστου, με τη συμμετοχή χιλιάδων στρατευμάτων που ανέρχονται σε 14 ταξιαρχίες.

Αν και οι αρχικές λεπτομέρειες της επίθεσης ήταν ασαφείς, τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα έχουν πλέον αναγνωρίσει την επιχείρηση στις ρωσικές συνοριακές περιοχές, ενώ ανεξάρτητοι αναλυτές έχουν επαληθεύσει τους ισχυρισμούς σχετικά με το μέγεθος της προέλασης γεωεντοπίζοντας εικόνες που δημοσιεύτηκαν από ουκρανικά στρατεύματα.

Εικόνα δείχνει ένα drone Lancet έτοιμο να χτυπήσει έναν ουκρανικό κινητό εκτοξευτή πυραύλων / Φωτ.: ρωσικό υπουργείο Άμυνας, EPA

Παρά τους ισχυρισμούς Ρώσων στρατιωτικών μπλόγκερ την Κυριακή ότι η κατάσταση είχε σταθεροποιηθεί, αναφέρθηκαν νέες εισβολές στο δυτικό Κουρσκ βορειοδυτικά της ουκρανικής πόλης Σούμι. Σύμφωνα με το Institute for the Study of War, γεωγραφικά πλάνα έδειξαν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις διεξήγαγαν πρόσφατα επιχειρήσεις στη Sudzha και στη βόρεια Zaoleshenka.

Ορισμένοι Ρώσοι μπλόγκερ ισχυρίστηκαν ότι η Ουκρανία είχε καταλάβει τη Sudzha. Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται να δείχνουν ενέδρες σε αντίπαλες στήλες γύρω από τη Sudzha, συμπεριλαμβανομένων των ουκρανικών δυνάμεων στο χωριό Γκίρι. Το ISW είπε ότι η εκτίμησή του ήταν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις δεν έλεγχαν όλη την επικράτεια «εντός της μαξιμαλιστικής έκτασης» των διεκδικούμενων προελάσεων.

Με πληροφορίες από Guardian