Ο Πούτιν αποσύρει δυνάμεις από την Ουκρανία για να υπερασπιστεί τη Ρωσία, λέει το Κίεβο

Οι ρωσικές δυνάμεις αποσύρονται από τις κατεχόμενες περιοχές στον ουκρανικό νότο και μεταφέρονται προς την περιφέρεια του Κουρσκ, ισχυρίστηκε ο εκπρόσωπος του στρατού της Ουκρανίας, Ντμίτρο Λιχνοβίι, μιλώντας στο Politico.

Το Κίεβο εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση στη δυτική περιοχή του Κουρσκ της Ρωσίας πέρα από τα σύνορα την περασμένη Τρίτη (6/8), καταλαμβάνοντας πάνω από 24 οικισμούς στην πιο σημαντική διασυνοριακή επίθεση σε ρωσικό έδαφος από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτρορείου (AFP) που βασίστηκε στα στοιχεία του αμερικανικού Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (Institute for the Study of War- ISW), η Ουκρανία ελέγχει τουλάχιστον 800 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας από τη Δευτέρα (12/8).

Η συνεχιζόμενη επίθεση της Ουκρανίας εντός της Ρωσίας έχει προκαλέσει αναστάτωση στη Μόσχα, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να εκφράζει την οργή του τόσο για την ουκρανική εισβολή, όσο και για την κατάληψη οικισμών και μεγάλων εδαφικών εκτάσεων στις περιοχές Κουρσκ και Μπέλγκοροντ.

«Η Ρωσία έχει μεταφέρει ορισμένες μονάδες της, τόσο από την περιοχή Ζαπορίζια όσο και από την περιοχή της Χερσώνας στα νότια της Ουκρανίας» δήλωσε ο Λιχνοβίι στο Politico, το οποίο επισημαίνει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα πόσοι Ρώσοι στρατιώτες έχουν επανατοποθετηθεί πίσω στα σύνορα, αν και ο Λιχνοβίι δήλωσε ότι πρόκειται για «σχετικά μικρό» αριθμό μονάδων.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ουκρανίας ανέφερε σήμερα ότι τα ρωσικά στρατεύματα συνέχισαν την επίθεσή τους στο Ποκρόβσκ και σε άλλα σημεία στην περιοχή του Ντονέτσκ.

Τη Δευτέρα, σε μια συνάντηση μέσα σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, οι τοπικές αρχές περιέγραψαν στον Πούτιν πώς οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν υπερφαλαγγίσει τις ρωσικές άμυνες στο νότο από την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας μαζικές εκκενώσεις σχεδόν 200.000 ανθρώπων.

Καθώς η Ουκρανία κατέλαβε εδάφη, οι Ρώσοι διοικητές αρχικά υποβάθμισαν την επίθεση, επιμένοντας ότι ο στρατός είχε τα πράγματα υπό έλεγχο. «Μια εβδομάδα αργότερα, η Ουκρανία ελέγχει πλέον τουλάχιστον 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ρωσικού εδάφους» αναφέρει το Politico.

Η εισβολή τόνωσε το ηθικό στην Ουκρανία, ενώ έδωσε επίσης ώθηση στους δυτικούς συμμάχους. Στη Μόσχα, ένας σύμμαχος του Πούτιν κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι δεν ήταν προετοιμασμένος να αποτρέψει μια ουκρανική επίθεση και πρόσθεσε ότι τα ρωσικά συνοριακά στρατεύματα έλαβαν μόλις την τελευταία στιγμή πληροφορίες για την εν εξελίξει ουκρανική επίθεση, αφήνοντάς τους ελάχιστο χρόνο για να δράσουν.

Με πληροφορίες από AFP, Politico