«Εικόνα διχασμού»: Στρατιωτική παρέλαση για τον Τραμπ με φόντο μαζικές διαδηλώσεις κατά της εξουσίας του

Σε μια από τις πιο διχαστικές στιγμές της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ γιόρτασε χθες τα 79α γενέθλιά του στην Ουάσιγκτον, παρακολουθώντας μια εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση 7.000 ανδρών και 150 οχημάτων, υπό τον ήχο κανονιοβολισμών και πτήσεων πολεμικών αεροσκαφών.

Η εκδήλωση, που οργανώθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του στρατού ξηράς των ΗΠΑ, είχε σαφές πολιτικό φορτίο και συνοδεύτηκε από σφοδρές επικρίσεις για την εργαλειοποίηση του στρατού.

Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια διαδηλωτές σε 2.100 σημεία της χώρας –από τη Νέα Υόρκη ως το Λος Άντζελες– καταδίκαζαν την αυταρχική στροφή της διακυβέρνησης Τραμπ, με το σύνθημα «No Kings» να κυριαρχεί. Η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη, εν μέσω του πένθους για τη δολοφονία της Δημοκρατικής βουλευτού Μελίσα Χόρτμαν και του συζύγου της, γεγονός που αποδόθηκε σε πολιτικά κίνητρα.

Meanwhile, protests have started in major cities of the US against Trump's policies.



