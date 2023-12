Δύο «Πούτιν», μαζί: Ο Ρώσος πρόεδρος αντιμέτωπος με τον «σωσία» του, μέσω AI

«Είναι αλήθεια ότι έχετε πολλούς σωσίες;» ήταν η ερώτηση του «σωσία» του Βλαντιμίρ Πούτιν προς τον Ρώσο πρόεδρο κατά της διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου, με τον ίδιο να μπερδεύει τα λόγια του.

Ο «σωσίας» του Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης, που έθεσε στον Ρώσο πρόεδρο κάποιες ερωτήσεις. «Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς, γεια σας, είμαι φοιτητής στο κρατικό πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης. Θέλω να ρωτήσω, είναι αλήθεια ότι έχετε πολλούς σωσίες;», ήταν μία από αυτές, που έκανε αρκετούς στην αίθουσα να γελάσουν.

Η επόμενη ερώτηση ήταν: «Πώς βλέπετε τους κινδύνους που φέρνουν στη ζωή μας η τεχνητή νοημοσύνη και τα νευρωνικά δίκτυα;». Ο Ρώσος πρόεδρος, που ήδη δεχόταν για τέσσερις ώρες ερωτήσεις κατά τη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου, απάντησε: «Βλέπω ότι μπορεί να μου μοιάζεις και να μιλάς με τη φωνή μου. Αλλά το σκέφτηκα και αποφάσισα ότι μόνο ένα άτομο πρέπει να μου μοιάζει και να μιλάει με τη φωνή μου, και αυτό θα είμαι εγώ». Λίγο αργότερα, συμπλήρωσε επίσης πως «αυτός είναι ο πρώτος μου σωσίας, παρεμπιπτόντως».

2 many Putins



Putin AI (student) asks Putin about body doubles. Putin says he is his first body double pic.twitter.com/uPJxIMSYNm