«Δόξα τω Θεώ η Μέγκαν δεν θα έρθει»: Η βασίλισσα Ελισάβετ για την απουσία της Μαρκλ από την κηδεία του Φίλιππου

Ένα νέο βιβλίο έρχεται να δώσει τη δική του «ματιά» στα άδυτα της βασιλικής οικογένειας, υποστηρίζοντας ότι η βασίλισσα Ελισάβετ εξέφρασε την ανακούφισή της για την απουσία της Μέγκαν Μαρκλ από την κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου.

«Δόξα τω Θεώ η Μέγκαν δεν θα έρθει», φέρεται να είπε σε βοηθούς της η βασίλισσα Ελισάβετ, σύμφωνα με τον συγγραφέα του «Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors», Τομ Μπάουερ.

Ο δούκας του Εδιμβούργου πέθανε τον Απρίλιο του 2021, ένα μήνα μετά τη δίωρη συνέντευξη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στην Όπρα Γουίνφρεϊ, κατά τη διάρκεια της οποίας εξαπέλυσαν σειρά από κατηγορίες για το Μπάκιγχαμ.

Στο βιβλίο, ο Μπάουερ ισχυρίζεται ότι η 96χρονη σχολίασε την απουσία της Μέγκαν Μαρκλ στο κάστρο του Ουίνσδορ, ενώ ετοιμαζόταν για το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.

«Ο καιρός προβλεπόταν εξαιρετικός», περιγράφει ο Μπάουερ για την ημέρα της τελετής, «η μόνη αβεβαιότητα ήταν η σχέση μεταξύ του Χάρι και της οικογένειάς του. Πώς θα αντιμετώπιζε τον πατέρα και τον αδερφό του;».

«Η Μέγκαν είχε αναφέρει την εγκυμοσύνη της επτά μηνών ως λόγο για να μην ταξίδεψε», συνεχίζει όπως αναφέρει το Sky News.

«Στο κάστρο του Ουίνδσορ η βασίλισσα ετοιμαζόταν να αντιμετωπίσει δημόσια μια από τις πιο θλιβερές μέρες της ζωής της. Ο Φίλιππος ήταν ο βράχος της τα προηγούμενα 70 χρόνια. Για να συμμορφωθεί με τους περιορισμούς της Covid θα θρηνούσε μόνη μέσα στο παρεκκλήσι. "Δόξα τω Θεώ η Μέγκαν δεν έρχεται", είπε η μονάρχης».

Όταν το ζευγάρι επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο μήνα, έφυγε νωρίς από τους εορτασμούς του πλατινένιου ιωβηλαίου της βασίλισσας, με μια πηγή να αποκαλύπτει ότι πέρασαν μόλις 15 λεπτά μαζί της.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η βασίλισσα Ελισάβετ συνάντησε τη δισέγγονή της Λίλιμπετ, η οποία έχει και το παρατσούκλι της. «Έγινε γρήγορα. Ήταν όλα πολύ τυπικά», είπε μια πηγή στη The Sun.