Δίκη Diddy: Στο δικαστήριο ο Κάνιε Γουέστ - Τι δήλωσε στους δημοσιογράφους

Ο Κάνιε Γουέστ έκανε μια σύντομη εμφάνιση στη δίκη του Sean «Diddy» Combs σήμερα Παρασκευή, προκειμένου να στηρίξει τον κατηγορούμενο ράπερ, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφο.

Ο Γουέστ, ντυμένος στα λευκά, έφτασε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν λίγο πριν το μεσημέρι. Όταν ρωτήθηκε αν βρέθηκε εκεί για να στηρίξει τον Combs, απάντησε «ναι» και έγνεψε καταφατικά. Στη συνέχεια μπήκε γρήγορα σε έναν ανελκυστήρα και δεν απάντησε όταν ένας άλλος δημοσιογράφος τον ρώτησε αν σκοπεύει να καταθέσει υπέρ του Αμερικανού ράπερ, όταν ξεκινήσει η παρουσίαση της υπεράσπισης, πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα.

Kanye West arrives at Diddy’s trial to support him pic.twitter.com/txe5I7pjpN