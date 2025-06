«Ωχ, οι κοπέλες τσακώνονται, ε;»: Οι καλύτερες viral αντιδράσεις στη διαμάχη Μασκ - Τραμπ

Η έντονη λεκτική διαμάχη που ξέσπασε ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον, μέχρι πρότινος, πολιτικό του σύμμαχο και μεγιστάνα Έλον Μασκ, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στον πολιτικό όσο και στον τεχνολογικό κόσμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Έλον Μασκ αντιπαρατέθηκαν δημόσια την Πέμπτη, ανταλλάσσοντας βαριές κατηγορίες, με τον ένας να κάνει λόγο για «τρέλα» και τον άλλο για «αγνωμοσύνη». Ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ ότι το όνομα του Αμερικανού προέδρου περιλαμβάνεται στη λεγόμενη «λίστα» Έπσταϊν. Ο Τραμπ απάντησε λέγοντας πως ο Μασκ «έχει τρελαθεί» και απείλησε με διακοπή των κυβερνητικών συμβολαίων με τις εταιρείες του, ενώ αναφέρθηκε και στη φερόμενη χρήση κεταμίνης από τον δισεκατομμυριούχο.

Από πρώην κυβερνητικά στελέχη μέχρι καλλιτέχνες και παράγοντες της τεχνολογίας, οι αντιδράσεις στη δημόσια διένεξη ανάμεσα σε δύο από τις ισχυρότερες προσωπικότητες του πλανήτη πλημμύρισαν τα social media.

Ανάμεσα σε εκείνους που δεν έκρυψαν τη χαρά τους για τη σύγκρουση ήταν και η βουλευτής των Δημοκρατικών, Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, η οποία απάντησε με σαρκασμό όταν της ζητήθηκε να σχολιάσει: «Ωχ, οι κοπέλες τσακώνονται, έτσι δεν είναι;»

AOC reacts to Elon Musk and Donald Trump’s feud:



“Oh man, the girls are fighting, aren’t they?”pic.twitter.com/Nx9C3KVHg1