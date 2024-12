Διάσημος Ουκρανός σεφ μαγείρεψε στην ορθόδοξη Μονή Λαύρας και η Μόσχα κήρυξε «γαστρονομικό» πόλεμο στο Κίεβο

Ο Ουκρανός σεφ Yevhen Klopotenko προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων όταν γύρισε ένα χριστουγεννιάτικο επεισόδιο της μαγειρικής του εκπομπής στην τραπεζαρία της Μονής Kyiv Pechersk Lavra -Λαύρας των Σπηλαίων-όπως αναφέρει το UNN.

Το γεγονός προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από Ουκρανούς αλλά και από Ρώσους, οι οποίοι θεωρούν ακατάλληλο να γίνονται ψυχαγωγικά γυρίσματα σε ιερό χώρο.

«Στη Λαύρα Κιέβου-Πετσέρσκ, ακριβώς κατά τη διάρκεια της Νηστείας της Γέννησης, οι εισβολείς οργάνωσαν μια τηλεοπτική εκπομπή μαγειρικής. Το γιατί επέλεξαν έναν ιερό τόπο που τιμάται σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο ως τοποθεσία γυρισμάτων είναι μια άσκοπη ερώτηση: Ο διάβολος μπήκε μέσα τους» σχολίασε η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Last year, the Kiev regime evicted all Orthodox priests from the Monastery of the Kiev Pechersk Lavra, one of the oldest religious sites in Kiev, and now they are filming a cooking show inside the monastery.



These people deserve everything that’s happening to them. pic.twitter.com/76hpbsePsQ