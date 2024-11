Διάγγελμα Μπάιντεν: Διαβεβαιώσεις για ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας με αιχμές κατά Τραμπ

Την ανάγκη ομαλής μεταβίβασης της εξουσίας και σεβασμού του συντάγματος τόνισε ο Τζο Μπάιντεν, στο διάγγελμά του μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας για «την ψυχή των ΗΠΑ» είναι συνεχής και «ζωτικής σημασίας σήμερα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε πως ελπίζει ότι η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ θα βάλει τέλος στις αμφιβολίες για τη ακεραιότητα και διαφάνεια των αμερικανικών εκλογών - μια έμμεση αναφορά στην αβάσιμη επιμονή του Ρεπουμπλικανού πρώην προέδρου ότι έχασε με νοθεία τις αμερικανικές εκλογές του 2020.

«Για πάνω από 200 χρόνια, η Αμερική διεξάγει το μεγαλύτερο πείραμα αυτοκυβέρνησης στην ιστορία του κόσμου - όπου ο λαός ψηφίζει και επιλέγει τους δικούς του ηγέτες, και το κάνει ειρηνικά», είπε. «Βρισκόμαστε σε μια δημοκρατία και η βούληση του λαού πάντα υπερισχύει», συνέχισε.

Στο διάγγελμά του προς τους Αμερικανούς, είπε ότι μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για να τον συγχαρεί. «Τον διαβεβαίωσα ότι θα κατευθύνω ολόκληρη την κυβέρνησή μου να συνεργαστεί με την ομάδα του για να διασφαλιστεί μια ειρηνική και ομαλή μετάβαση (σ.σ. εξουσίας). Αυτό αξίζουν οι Αμερικανοί», είπε Μπάιντεν. Ο πρώην πρόεδρος «ανυπομονεί για τη συνάντηση», ανέφερε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, Στίβεν Τσουνγκ.

