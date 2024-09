«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»: Ο τυφώνας Helene «έθαψε» λίμνη κάτω από τα συντρίμμια

Οι εικόνες από τις καταστροφές που άφησε ο τυφώνας Helene στη Φλόριντα, δείχνουν το μέγεθος της ζημιάς που πλήττει την πολιτεία.

Εκτός από τα βίντεο των drones που παρουσιάζουν πώς φαίνεται αυτές τις ώρες η περιοχή Treasure Island από ψηλά, ένα ακόμη κλιπ που κυκλοφορεί στα social media, αποτυπώνει την οικολογική καταστροφή στη Φλόριντα.



Ακτιβιστής και δημοτικός σύμβουλος που πήγε να βοηθήσει στην περιοχή Lake Lure και το χωριό Chimney Rock, κατέγραψε με την κάμερα του κινητού του, πώς μοιάζει λίμνη που «βυθίστηκε» στα συντρίμμια από τα κτίρια που ισοπεδώθηκαν από την κακοκαιρία.



«Πήγα να βοηθήσω και είναι δύσκολο να το περιγράψω - δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» γράφει στο X, ο δημοτικός σύμβουλος στο Σάρλοτ, Tariq Scott Bokhari, αφού δημοσίευσε το βίντεο.

Went to help in the Lake Lure/Chimney Rock area today, and it’s hard to describe - never seen anything like this. Post apocalyptic. It’s so overwhelming you don’t even know how to fathom what recovery looks like, let alone where to start. Going to be a long path to recovery that… pic.twitter.com/HnyxwyQB76