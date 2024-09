Τυφώνας Helene: Drone καταγράφει ατελείωτες καταστροφές - Πόλεις «βυθίστηκαν» από τις πλημμύρες

Πλάνα από drone κατέγραψε τις καταστροφές από τον τυφώνα Helene στην περιοχή Treasure Island της Φλόριντα, στις ΗΠΑ.

Σπίτια καταστράφηκαν και ξεριζωμένα δέντρα γέμισαν τους δρόμους, που έχουν πλημμυρίσει. Οι άνεμοι υπολογίζεται πως έπνεαν με ταχύτητα 140 mph (225 km/h) ενώ η έντονη βροχόπτωση πλημμύρισε την πολιτεία την περασμένη Πέμπτη.

Ο τυφώνας Helene έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 90 ανθρώπων και έχει πλήξει εκτός από τη Φλόριντα, τη Βιρτζίνια, τη Βόρεια και τη Νότια Καρολίνα και τη Βιρτζίνια. Εκατομμύρια πολίτες παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα επί ημέρες, καθώς οι καταστροφές στις υποδομές είναι ανυπολόγιστες.

Facebook Twitter Φωτογραφία: EPA Facebook Twitter Φωτογραφία: EPA

My heart. 💔Western NC. 😭 Home to Asheville, App State, Blue Ridge Parkway, Appalachian Mountains. Highways gone. Small towns gone. People stranded. Please donate to Red Cross!! 🙏 https://t.co/homKV6HEfo pic.twitter.com/KC9PhsuVrK — Sarah Perez (@SarahPerezTC) September 28, 2024

OPINION: Picture This, We Declare All The Families Displaced By Hurricane Helene "Protected Status Refugees"

Then Give Them 1 Year Of Rent Payments, A Monthly Cash Stipend, Food Stamps, & A Free Cell Phone...

Or Do We Only Do This For Non-Citizens!? pic.twitter.com/yUR4snsreM — John Basham (@JohnBasham) September 30, 2024

Η Βόρεια Καρολίνα είναι, αυτή τη στιγμή, η πολιτεία που υπέστη το πιο σκληρό πλήγμα από τον τυφώνα Helene, με τον απολογισμό των θυμάτων να φθάνει στους 37 νεκρούς.

Ο τυφώνας Helene έφθασε πάνω από το έδαφος στο βορειοδυτικό τμήμα της Φλόριντας το βράδυ της Πέμπτης, όταν κατατασσόταν στην κατηγορία 4 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον, με ανέμους ταχύτητας ως και 225 χιλιομέτρων ανά ώρα. Κατόπιν προχώρησε προς βορρά, εξασθενίζοντας σταδιακά, αλλά αφήνοντας τοπίο καταστροφής στον διάβα του.

The water receded at Biltmore Village today revealing the devastation. I have been in this area many times, and today it was not recognizable. Now that the water is gone the rebuilding process can begin #helene #ncwx #asheville pic.twitter.com/ZgMYFrZJ07 — Dan Whittaker (@severeforecast) September 30, 2024

This is the type of flooding and surging climate scientists fiercely warned the country about 20 years ago but GOP and their cult said it was a hoax. Welcome to the world you wanted far right cult. pic.twitter.com/PavGVDjdTV#TrumpIsUnfitForOffice #GlobalWarming#Helene — tomferda (@TomFerda) September 29, 2024

Thanks to all the rescuers who save animals.



This little guy looks like a bigger version of my little guy.



These animals are so helpless. Thankfully, help arrived.#Helene pic.twitter.com/cxehwPmNvx — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) September 29, 2024

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Σαρωτικό το πέρασμα του τυφώνα Helene στις ΗΠΑ - Έφτασαν τους 91 οι νεκροί

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Τυφώνας Χέλεν στη Φλόριντα: Άνδρας κωπηλατεί μέσα στο πλημμυρισμένο σπίτι του