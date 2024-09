Τυφώνας Helene: Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης - Τουλάχιστον 64 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχουν χάσει ως τώρα τη ζωή τους, μετά το φονικό πέρασμα του τυφώνα Helene από τις νοτιοανατολικές αμερικανικές πολιτείες.

Ο κατάλογος με τα θύματα του τυφώνα ανανεώνεται διαρκώς, την ώρα που δεκάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ σημειώνεται πως τρία εκατομμύρια νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Οι κάτοικοι από τη Φλόριντα ως τη Τζώρτζια, τη Βόρεια και τη Νότια Καρολίνα και τη Βιρτζίνια, είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται μετά το σαρωτικό πέρασμα του τυφώνα, από την Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο. Οι περιοχές αυτές σαρώθηκαν από ανέμους που έφτασαν τα 225 χιλιόμετρα την ώρα και βυθίστηκαν στο νερό μέσα σε λίγες ώρες.

My heart. 💔Western NC. 😭 Home to Asheville, App State, Blue Ridge Parkway, Appalachian Mountains. Highways gone. Small towns gone. People stranded. Please donate to Red Cross!! 🙏 https://t.co/homKV6HEfo pic.twitter.com/KC9PhsuVrK

Αξίζει να σημειωθεί πως μόνο σε κοινότητα της Βόρειας Καρολίνας έπεσαν 600 χιλιοστά βροχής μέσα σε 72 ώρες. Το πέρασμά του ήταν τόσο ισχυρό, που χρειάστηκε να κινητοποιηθούν συνεργεία διάσωσης από 19 άλλες πολιτείες για να συνδράμουν τις τοπικές Αρχές στον απεγκλωβισμό πλημμυροπαθών.

Η Moody’s Analytics πάντως σε μία πρώτη εκτίμηση υπολογίζει πως το κόστος της καταστροφής μόνο για τις ιδιωτικές περιουσίες φτάνει τα 26 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ συνολικά δεν αποκλείεται να αγγίξει τα 110 δισεκατομμύρια δολάρια.

Small towns in rural North Carolina have been wiped out by Hurricane Helene.



Pray for our forgotten men and women.



Biden and Harris abandoned them. pic.twitter.com/ZOp9zNFzva