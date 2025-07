Βρετανός καθηγητής προτείνει ελληνικό γιαούρτι για δροσερό σπίτι

Ο Dr. Ben Roberts, ανώτερος λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Loughborough (Αγγλία) στον τομέα της υγιεινής κτιρίων, δήλωσε ότι η επάλειψη γιαουρτιού στο εξωτερικό των παραθύρων του σπιτιού σας μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία έως και κατά 3,5°C.

Προκειμένου να αποδείξει την αποτελεσματικότητα της μεθόδου, παρουσίασε τα αποτελέσματα πειράματος διάρκειας ενός μήνα.

«Δεν μπορούμε να δροσίζουμε τα σπίτια κατά τη διάρκεια της ημέρας», είπε. «Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για πολλούς ανθρώπους, γι’ αυτό και αρχίσαμε να εξετάζουμε λύσεις σκίασης, ώστε να εμποδίσουμε τον ήλιο να εισχωρεί στο σπίτι κατά τη διάρκεια της ημέρας», εξήγησε.

Τον Μάιο, ο Dr. Roberts και η διδακτορική φοιτήτρια Niloo Todeh-Kharman διεξήγαγαν πείραμα σε δύο πανομοιότυπα πειραματικά σπίτια στο Πανεπιστήμιο Loughborough: στο ένα έβαλαν γιαούρτι στα παράθυρα, στο άλλο όχι.

Το πείραμα έδειξε ότι η εσωτερική θερμοκρασία στο σπίτι με το γιαούρτι ήταν κατά μέσο όρο 0,6°C χαμηλότερη, με μέγιστη μείωση έως και 3,5°C τις πολύ ζεστές και ηλιόλουστες ημέρες.

