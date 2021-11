Βρετανίδα βουλευτής πήγε με τον τριών μηνών γιο της στη Βουλή των Κοινοτήτων, αλλά έμαθε ότι δεν επιτρέπονται τα μωρά στην αίθουσα συνεδρίασης.

«Πρέπει να είναι εφικτός ο συνδυασμός της μητρότητας και της πολιτικής», τόνισε η Στέλλα Κρίσι των Εργατικών, που την Τρίτη πήγε στη Βουλή με τον γιο της. Αν και δεν ήταν η πρώτη φορά που έπραττε κάτι τέτοιο, έλαβε email από επιτροπή του κοινοβουλίου που την ενημέρωνε ότι ήταν ενάντια στους κανονισμούς το να φέρνει το παιδί της στην αίθουσα συνεδρίασης.

Η Στέλλα Κρίσι δήλωσε στο BBC πως παίρνει τακτικά στη Βουλή τον γιο της, ο οποίος θηλάζει, όπως έκανε και παλιότερα με την κόρη της. «Προφανώς το κοινοβούλιο έχει γράψει έναν κανονισμό που σημαίνει ότι δεν μπορώ να πάρω το τριών μηνών μωρό μου, που κοιμάται, όταν μιλάω στη Βουλή. Φαίνεται ότι οι μητέρες στη μητέρα όλων των κοινοβουλίων δεν είναι ορατές, ούτε ακούγονται...», έγραψε στο Twitter, δημοσιεύοντας το email που έλαβε.

Apparently Parliament has written a rule which means I can’t take my well behaved, 3-month old, sleeping baby when I speak in chamber. (Still no rule on wearing masks btw).



Mothers in the mother of all parliament are not to be seen or heard it seems….#21stCenturyCalling pic.twitter.com/rKB7WbYQrL