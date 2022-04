Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν χάρισε πολυτελές διαμέρισμα στην «εθνική» παρουσιάστρια ειδήσεων

Ένα πολυτελές διαμέρισμα ήταν το δώρο του Κιμ Γιονγκ Ουν στη βετεράνο παρουσιάστρια ειδήσεων του κρατικού καναλιού της Βόρειας Κορέας.

Η Ri Chun Hi παρουσιάζει τις ειδήσεις για περισσότερο από μισό αιώνα και στο ενεργητικό της έχει μερικά από τα πιο σημαντικά γεγονότα της Βόρειας Κορέας, από τον θάνατο του πατέρα του Βορειοκορεάτη ηγέτη, Κιμ Ιλ Σουνγκ το 1994 έως την πρώτη δοκιμή πυρηνικών όπλων το 2006.

Στα 70 της σήμερα, απέκτησε δια χειρός Κιμ Γιονγκ Ουν, μάλιστα, όπως μετέδωσαν και σχετικά πλάνα της κρατικής τηλεόρασης, ένα πολυτελές διαμέρισμα σε ένα συγκρότημα δίπλα στο ποτάμι στην πρωτεύουσα Πιονγκγιάνγκ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του κρατικού KCNA, εκείνη είπε ότι το νέο της σπίτι είναι «ακριβώς σαν ξενοδοχείο» και η οικογένειά της «έμεινε ξύπνια όλη τη νύχτα με δάκρυα βαθιάς ευγνωμοσύνης».

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης της είπε ότι είναι ένας από τους «θησαυρούς» του έθνους καθώς εργάζεται ως παρουσιάστρια «από την παιδική της ηλικία».

Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του συγκροτήματος διαμερισμάτων ενόψει της 110ης επετείου από τη γέννηση του ιδρυτή ηγέτη Κιμ Ιλ Σουνγκ, του παππού του Κιμ Γιονγκ Ουν, αυτή την Παρασκευή.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν «ξεκίνησε» το έργο της ανοικοδόμησης για να χαρίσει τα σπίτια σε όσους «συνέβαλαν στην ευημερία και την ανάπτυξη της χώρας», ανέφερε το KCNA.

Ωστόσο, αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας έχουν προειδοποιήσει ότι η Βόρεια Κορέα μπορεί να προετοιμάζεται για άλλη μια πυρηνική δοκιμή εν όψει της επετείου.

Συνήθως στην Πιονγκγιάνγκ αρέσει να σηματοδοτεί σημαντικές επετείους με στρατιωτικές παρελάσεις, δοκιμές όπλων ή εκτοξεύσεις πυραύλων, εξάλλου.

North Korean TV news anchor Ri Chun Hee here narrating a clip of herself fawning over Kim Jong Un as he gifts her and her family a new luxurious 2-story apartment in Pyongyang. She describes her own "youthful vigor" in the third person, reads descriptions of herself as.. pic.twitter.com/a41hA5bzHy