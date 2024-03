Βομβαρδισμός σε υπηρεσία του ΟΗΕ στη Ράφα - Πολλοί οι τραυματίες

Βομβαρδίστηκε σήμερα αποθήκη της UNRWA υπηρεσίας του ΟΗΕ στη Ράφα. Η ανακοίνωση έγινε από την ίδια την υπηρεσία για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία του ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι μια από τις αποθήκες της «επλήγη» σήμερα από πλήγμα στη Ράφα, την πόλη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η Τζουλιέτ Τούμα, εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ, έκανε λόγο για «πολλούς τραυματίες» από το πλήγμα.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς τόνισε από την πλευρά του ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον «βομβαρδισμό» της αποθήκης.

The occupation bombarded the UNRWA aid distribution center in the middle of Rafah, resulting in the martyrdom of 5 and several injuries. pic.twitter.com/ii7soIBl9N