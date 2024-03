Κύπρος: Αναχώρησε για τη Γάζα το πλοίο με την ανθρωπιστική βοήθεια

Νωρίς το πρωί της Τρίτης αναχώρησε τελικά για τη Γάζα το πλοίο που μεταφέρει περίπου 200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πρόκειται για το πλοίο που αναχωρεί από την Κύπρο για τη Γάζα, φορτωμένο ανθρωπιστική βοήθεια, σε μία «πιλοτική επιχείρηση» για τη διάνοιξη θαλάσσιου δρόμου βοήθειας προς όσους βρίσκονται στην περιοχή και αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα πείνας. Το πλοίο Open Arms αναχώρησε από τη Λάρνακα, μεταφέροντας αλεύρι, ρύζι και άλλα τρόφιμα και ανήκει στην ομώνυμη ισπανική φιλανθρωπική οργάνωση.

Δεν έχει ανακοινωθεί το πού πρόκειται να δέσει στη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να ξεφορτώσει τα τρόφιμα. Η αποστολή, που χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οργανώθηκε από τον αμερικανικό φιλανθρωπικό οργανισμό World Central Kitchen (WCK). «Στόχος μας είναι να εγκαταστήσουμε έναν θαλάσσιο δρόμο πλοίων και φορτίων, που θα μεταφέρουν τρόφιμα προς τη Γάζα» δήλωσε ο ιδρυτής του WCK Jose Andres.

WCK-provided aid has set sail for Gaza on the @openarms_fund boat. We dispatched almost 200 tons of food—rice, flour, legumes, canned veggies & proteins. Alongside the @UAEAid & @CyprusMFA, our Relief Team is working to send as many aid boats as possible.#ChefsForThePeople pic.twitter.com/oypXF8WbDH