Βηρυτός: Ισραηλινός πύραυλος πλήττει κτίριο που κατεδαφίζεται μέσα σε δευτερόλεπτα

Τη στιγμή που ένας ισραηλινός πύραυλος πλήττει κτίριο στη Βηρυτό, κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός.

Ο ισραηλινός πύραυλος έπληξε το συγκεκριμένο κτίριο κατοικιών στη γειτονιά Ghobeiry της νότιας Βηρυτού, χθες Τρίτη, 22 Οκτωβρίου. Ο ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει εντολές εκκένωσης για την περιοχή περίπου 30 λεπτά πριν από την επίθεση. Οι εντολές ανέφεραν πως υπήρχαν εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ στη συγκεκριμένη πολυκατοικία.

Η Χεζμπολάχ έδινε συνέντευξη Τύπου με δεκάδες τοπικούς και διεθνείς δημοσιογράφους παρόντες, περίπου μισό μίλι μακριά από το κτίριο που έπληξε ο πύραυλος, η οποία ολοκληρώθηκε δέκα λεπτά μετά την προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού. Έτσι, στην περιοχή βρίσκονταν αρκετοί φωτογράφοι που κατέγραψαν το πλήγμα.

Στο βίντεο φαίνεται το κτίριο να κατεδαφίζεται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και εξαϋλώνεται ενώ στάχτες, καπνοί και συντρίμμια σηκώνονται στο έδαφος. Το διπλανό κτίριο, που εφάπτεται με αυτό που ισοπεδώνεται, μένει όρθιο, με εμφανείς ζημιές στα παράθυρα και τα μπαλκόνια.

Airstrike Brings Down a Building In Ghobeiry Beirut.

Clearest footage of an airstrike. You can see the curtains flapping around after the bomb goes through.



Incredible that one missile can replicate what dozens of carefully placed dynamite can do.



IDF gives notice that it will… pic.twitter.com/zm7wfLt0Te