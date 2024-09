Βομβαρδισμοί στον Λίβανο: Ξεπερνούν τους 356 οι νεκροί από τις επιθέσεις του Ισραήλ

Οι εκτεταμένες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές με στόχο τη Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο σκότωσαν τουλάχιστον 356 ανθρώπους τη Δευτέρα και τραυμάτισαν περισσότερους από 1.200, είπε η Βηρυτό, καθώς το Ισραήλ προειδοποίησε ότι οι επιδρομές εναντίον της οργάνωσης θα επεκταθούν.

Οι Λιβανέζοι άμαχοι προειδοποιήθηκαν να εγκαταλείψουν περιοχές όπου πιστεύεται ότι η τρομοκρατική ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν, κρύβει όπλα. Οι IDF είπαν ότι η αεροπορία στόχευε σπίτια όπου «ρουκέτες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι» τοποθετήθηκαν από τη Χεζμπολάχ και προέτρεψε επανειλημμένα τους πολίτες στην κοιλάδα Beqaa του Λιβάνου να φύγουν από τα σπίτια όπου ήταν αποθηκευμένα τέτοια όπλα.

Η ένταση έχει οδηγήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τον νότιο Λίβανο, καθώς το Ισραήλ έχει πλήξει τουλάχιστον 1.200 στόχους που υποστηρίζει ότι φιλοξενούν όπλα της Χεζμπολάχ. Χιλιάδες πολίτες στην περιοχή της Βηρυτού και του Νότου έλαβαν εντολές εκκένωσης από τον ισραηλινό στρατό, γεγονός που προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος σε κεντρικές περιοχές όπως η Σιδώνα και η Βηρυτός, καθώς οικογένειες σπεύδουν να βρουν ασφάλεια.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την αποστολή επιπλέον στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούν στην κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Το Πεντάγωνο δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον αριθμό των στρατιωτών ή το ρόλο τους, ενώ η χώρα έχει ήδη περίπου 40.000 στρατιώτες στην περιοχή.

Η κλιμάκωση των επιθέσεων και η μαζική φυγή αμάχων εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για την ανθρωπιστική κρίση που αναμένεται να επιδεινωθεί, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την κατάσταση.

Η Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για την ασφάλεια των αμάχων στο νότιο Λίβανο. Ο επικεφαλής της αποστολής, στρατηγός Αρόλντο Λάζαρο, έχει επικοινωνήσει με τις αρχές του Λιβάνου και του Ισραήλ, τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη αποκλιμάκωσης της κατάστασης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. «Οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση αυτής της επικίνδυνης κατάστασης θα μπορούσε να έχει σοβαρές και καταστροφικές συνέπειες», σημειώνει η UNIFIL. Η δύναμη του ΟΗΕ, που λειτουργεί ως ειρηνευτική αποστολή, προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις σε αμάχους παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου.

Ιράκ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάζουν τις επιθέσεις του Ισραήλ

Το Ιράκ ανακοίνωσε απόψε ότι θέλει να οργανώσει μια «κατεπείγουσα σύνοδο» των αραβικών χωρών, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που διεξάγεται αυτήν την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να συζητηθούν «οι επιπτώσεις από τη σιωνιστική επιθετικότητα» στον Λίβανο και «να εργαστούν από κοινού για να σταματήσει (σ.σ. το Ισραήλ) την εγκληματική συμπεριφορά του».

«Το Ιράκ καλεί και εργάζεται για τη διεξαγωγή μιας κατεπείγουσας συνόδου με τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών των αραβικών χωρών που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη (…) για να συζητήσουμε τον αντίκτυπο της σιωνιστικής επιθετικότητας (…) στον Λίβανο» ανέφερε η ανακοίνωση του Ιρακινού πρωθυπουργού Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι, ο οποίος βρίσκεται ήδη στις ΗΠΑ.

Η Αίγυπτος από την πλευρά της ζήτησε να παρέμβει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ «μετά την επικίνδυνη ισραηλινή κλιμάκωση».

Τα στρατιωτικά πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο «θα οδηγήσουν την ευρύτερη περιοχή στο χάος», υποστηρίζει η Τουρκία.