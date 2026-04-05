Ιταλία: Συνελήφθη σε πολυτελή βίλα αρχηγός μαφίας κατηγορούμενος για φόνο

Ένας από τους πιο επικίνδυνους καταζητούμενους της Ιταλίας συνελήφθη έχοντας διαφύγει τη σύλληψη για περισσότερο έπειτα από περισσότερο από έναν χρόνο, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Ρομπέρτο Ματσαρέλα, επικεφαλής της διαβόητης φατρίας Ματσαρέλα της Καμόρα στη Νάπολη, εντοπίστηκε σε πολυτελή βίλα στην Ακτή Αμάλφι, όπου διέμενε με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του.

Η σύλληψή του έγινε το βράδυ της Παρασκευής σε επιχείρηση στο Βιέτρι σουλ Μάρε, χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Ο 48χρονος βρισκόταν στην τέταρτη θέση της λίστας με τους πλέον επικίνδυνους φυγόδικους της χώρας. Καταζητούνταν από τον Ιανουάριο του 2025 για τη δολοφονία του Αντόνιο Μαϊόνε το 2000, σε υπόθεση που συνδέεται με παλαιότερο κύκλο βίας μεταξύ των δύο οικογενειών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν μονάδες των καραμπινιέρων, της ιταλικής αεροπορίας και της ακτοφυλακής, με τις αρχές να περικυκλώνουν την περιοχή τόσο από ξηρά όσο και από θάλασσα.

Κατά την έφοδο εντοπίστηκαν 20.000 ευρώ σε μετρητά, τρία πολυτελή ρολόγια, κινητά τηλέφωνα και πλαστά έγγραφα.

Η οικογένεια Ματσαρέλα θεωρείται μία από τις ισχυρότερες στη Νάπολη, που εμπλέκεται σε λαθρεμπόριο, διακίνηση ναρκωτικών, παραχάραξη και ξέπλυμα χρήματος

Η σύλληψη χαιρετίστηκε από αξιωματούχους, που έκαναν λόγο για σημαντικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Μέλος της Καμόρα συνελήφθη στην Πορτογαλία - Αναζητούνταν για δύο δεκαετίες

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Καταζητούμενος της Καμόρα συνελήφθη στην Κέρκυρα