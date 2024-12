Αργεντινή: Συνετρίβη το αεροσκάφος του πρόεδρου της River Plate - Νεκροί οι δύο πιλότοι

Ένα ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή στην Αργεντινή την Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης.

Το αεροπλάνο προσέκρουσε σε ένα σπίτι και τυλίχτηκε στις φλόγες κοντά στο αεροδρόμιο του Σαν Φερνάντο, σε μια συνοικία στα βόρεια της πρωτεύουσας Μπουένος Άιρες. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ένας 73χρονος άνδρας, μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο. Όπως αναφέρει το Yahoo News, οι αρχές δεν έχουν αποκλείσει την προοπτική να υπάρξουν και άλλα θύματα.

Το τραγικό δυστύχημα καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται ότι πρόκειται για ένα μοντέλο Challenger 300, ένα μεσαίου μεγέθους επαγγελματικό τζετ. Περίπου στις 13:20 τοπική ώρα, το αεροπλάνο έχασε τον έλεγχο κατά την προσγείωση και δε σταμάτησε στον τον διάδρομο προσγείωσης.

Αντιθέτως, το ιδιωτικό τζετ φάνηκε να επιταχύνει σε μια προσπάθεια να απογειωθεί ξανά, αλλά αντ' αυτού έφυγε από τον διάδρομο προσγείωσης και συνετρίβη στο σπίτι με μεγάλη ταχύτητα.

«Το αεροπλάνο προσγειώθηκε πολύ μακριά στον διάδρομο και για κάποιο λόγο δεν μπόρεσε να φρενάρει και κατέληξε να πέσει πάνω σε σπίτια δίπλα στο αεροδρόμιο», δήλωσε ένας μάρτυρας που βρισκόταν στη σκηνή στην εφημερίδα Buenos Aires Herald.

Στα πλάνα, το αεροπλάνο φαίνεται να φλέγεται, πριν καταφτάσουν οι πυροσβέστες. Οι αεροφωτογραφίες από το σημείο της συντριβής δείχνουν το περίγραμμα του αεροσκάφους, με το ρύγχος και το ουραίο πτερύγιο να είναι ακόμη εν μέρει άθικτα, αλλά ανάμεσα τους βρίσκεται ένα μαύρο, καμένο κουφάρι.

Το τζετ ξεκίνησε το ταξίδι του από την πόλη Πούντα ντελ Έστε, στην Ουρουγουάη. Σύμφωνα με το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Clarin, ανήκε στην οικογένεια του Χόρχε Μπρίτο, του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας River Plate. Το ίδιο μέσο αναφέρει ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν μόνο ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης, η οποίοι σκοτώθηκαν στη συντριβή.

