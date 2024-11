Λιθουανία: Νέο βίντεο από τη συντριβή αεροσκάφους της DHL - Υβριδική επίθεση «βλέπει» η Γερμανία

Νέο βίντεο από κάμερες κλειστού κυκλώματος που κατέγραψαν την πτήση QY5960 της DHL να συντρίβεται λίγο πριν προσγειωθεί στο διεθνές αεροδρόμιο του Βίλνιους, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Το μέλος του πληρώματος που έχασε τη ζωή του κατά τη συντριβή του Boeing 737-400 ήταν Ισπανός πολίτης, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία στο πρακτορείο ειδήσεων Elta αργότερα το πρωί της Δευτέρας (25/11). Τα άλλα τρία μέλη του πληρώματος ήταν ένας Λιθουανός, ένας Γερμανός και ένας άλλος Ισπανός πολίτης. Η υπηρεσία πληροφοριών της Λιθουανίας, το Τμήμα Κρατικής Ασφάλειας, δήλωσε επίσης ότι είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια του περιστατικού.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Λιθουανίας επιβεβαίωσε στο Baltic News Service ότι έχει ξεκινήσει προδικαστική έρευνα για το περιστατικό.

New CCTV captures DHL flight QY5960 as it nose dived moments before landing at Vilnius International Airport.



The crew member who died during the crash was a Spanish citizen, the police confirmed to the Elta news agency later on Monday morning. The other three crew members… pic.twitter.com/VhBBX5cEyo