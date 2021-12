Τουλάχιστον δύο εργαζόμενοι έχουν χάσει τη ζωή τους από την κατάρρευση μέρους της οροφής μιας αποθήκης της Amazon κοντά στο Σεν Λούις, αφού ανεμοστρόβιλοι και ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν την περιοχή.

Αρκετοί άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται καθώς οι διασώστες αναζητούν αγωνιωδώς εργαζόμενους που μπορεί να έχουν εγκλωβιστεί στην αποθήκη που βρίσκεται στο Έντουαρντσβιλ του Ιλινόι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αρχηγός της Αστυνομίας Μάικ Φίλμπακ.

Είπε πως περίπου 50 εργαζόμενοι φέρονταν να βρίσκονταν στην αποθήκη όταν σημειώθηκε ένα «σχετιζόμενο με τον καιρό γεγονός» γύρω στις 8.30 μ.μ. της Παρασκευής (ώρα ΗΠΑ).

#BREAKING Several dozen emergency crews at the Amazon Warehouse on Gateway Commerce Center Drive. About a third of the warehouse is torn down and damaged from either straight by line winds or tornado. People Who have family members inside say people are trapped @KMOV pic.twitter.com/hszi8YQ339

Τουλάχιστον 30 εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από το σημείο με λεωφορείο και άλλοι μπορεί να έχουν φύγει μόνοι τους, είπε ο Φίλμπανκ και πρόσθεσε πως είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός των εργαζομένων που ενδέχεται να αγνοούνται επειδή η αποθήκη δεν είχε «έναν καθορισμένο αριθμό μελών προσωπικού».

Πλάνα από drone από το σημείο έδειξαν εργαζόμενους στα συνεργεία διάσωσης να ερευνούν μια τεράστια περιοχή γεμάτη μπάζα ενώ έπεφτε το σκοτάδι.

This is all that's left of an Amazon warehouse in Illinois after a tornado struck the building, in what's being described as a 'mass casualty event' by officials.



Several tornadoes struck a number of US states overnight, with reports of more than 50 people killed. pic.twitter.com/AG2RDadwb3