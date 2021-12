Πάνω από 70 νεκροί στους «χειρότερους ανεμοστρόβιλους» στην ιστορία του Κεντάκι

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Κεντάκι των ΗΠΑ δήλωσε ότι περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ανεμοστρόβιλους το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Άντι Μπεσίαρ είπε ότι ο αριθμός μπορεί να ξεπεράσει τους 100 στους χειρότερους ανεμοστρόβιλους στην ιστορία του Κεντάκι, ενώ εκφράζονται φόβοι για δεκάδες νεκρούς μέσα σε εργοστάσιο κεριών στην πόλη Μέιφιλντ.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους καθώς ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν καταστροφές σε άλλες πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης μιας αποθήκης της Amazon στο Ιλινόις.

Video of the what I believe to be the tornado that traveled ~200 miles. Video from my dad’s front porch between Bremen and Sacramento, Kentucky. Terrifying. pic.twitter.com/CQ7aOHk2Gs

Ο Μπεσίαρ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Κεντάκι, ενώ σημείωσε ότι περισσότερα από 100 άτομα βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο όταν χτύπησε ο ανεμοστρόβιλος. «Πιστεύουμε ότι θα χάσουμε δεκάδες από αυτά τα άτομα», πρόσθεσε ο κυβερνήτης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε τους ανεμοστρόβιλους μια «ασύλληπτη τραγωδία». «Το να χάσεις κάποιον αγαπημένο σε μια καταιγίδα όπως αυτή είναι μια ασύλληπτη τραγωδία», είπε στο Twitter, προσθέτοντας πως ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο. «Εργαζόμαστε μαζί με τους κυβερνήτες (των πολιτειών) για να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε αυτό που είναι απαραίτητο για την αναζήτηση επιζώντων», τόνισε.

This morning, I was briefed on the devastating tornadoes across the central U.S. To lose a loved one in a storm like this is an unimaginable tragedy. We’re working with Governors to ensure they have what they need as the search for survivors and damage assessments continue.