Άμστερνταμ: Ακυρώσεις δεκάδων πτήσεων λόγω χιονόπτωσης

Δεκάδες πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ, έχουν ακυρωθεί εν όψει της χιονόπτωσης που αναμένεται να πλήξει την Ολλανδία τις επόμενες ώρες.

Σχεδόν 150 εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί, ανακοινωσε το Σίπχολ περίπου στις 12:00 τοπική ώρα, καθώς από το μεσημέρι αναμένονται χιονοπτώσεις.

Άνθρωποι της KLM δήλωσαν στο ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP ότι η αεροπορική εταιρεία ακύρωσε 65 ευρωπαϊκές πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για το μεσημέρι και το απόγευμα.

Ξεκίνησαν και πάλι σήμερα οι πτήσεις από το αεροδρόμιο του Μονάχου, μετά τις σφοδρές χιονοπτώσεις που προκάλεσαν μεγάλα προβλήματα.

Μετά τη χθεσινή αναστολή, οι πτήσεις ξεκίνησαν εκ νέου σήμερα το πρωί, ωστόσο θα υπάρχουν κάποιες διακοπές, σύμφωνα με την ανακοίνωση του αεροδρομίου του Μονάχου. Από την άλλη μεριά, το σιδηροδρομικό δίκτυο στη Βαυαρία θα παραμείνει εκτός λειτουργίας, τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα.



«Οι πτήσεις ξεκίνησαν ξανά από τις 6:00 π.μ τοπική ώρα» παρότι «αναμένονται διακοπές στην εναέρια κυκλοφορία», έγραψε στην ιστοσελίδα του το αεροδρόμιο του Μονάχου, το δεύτερο μεγαλύτερο στη Γερμανία μετά από αυτό της Φρανκφούρτης. «Συνιστούμε λοιπόν στους ταξιδιώτες που πετούν σήμερα να επικοινωνήσουν με την αεροπορική τους εταιρεία, αρκετά νωρίς για την κατάσταση της πτήσης τους, πριν πάνε στο αεροδρόμιο», πρόσθεσε επίσης.



Η σφοδρή χιονόπτωση, παρέλυσε τις συγκοινωνίες στη νότια Γερμανία, ιδιαίτερα στην περιοχή της Βαυαρίας και την πρωτεύουσά της, το Μόναχο. Ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός της πόλης ήταν κλειστός όλη την ημέρα χθες και η κυκλοφορία στην κεντρική γραμμή διακόπηκε εντελώς, όπως και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία αναμένεται επίσης να αποκατασταθεί αργά κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, καθώς η χιονόπτωση έχει σταματήσει στο Μόναχο, ανέφερε η Deutsche Bahn. Ωστόσο, θα χρειαστεί να υπολογίζουμε σε «τεράστιες διακοπές τουλάχιστον έως τη Δευτέρα λόγω της μεγάλης ζημιάς που προκλήθηκε από την κακοκαιρία» σε ολόκληρη την περιοχή, ενώ ορισμένες γραμμές, ιδίως εκείνες από και προς την Αυστρία και την Ελβετία, δεν αναμένεται να επαναληφθούν σήμερα.



Και η υπηρεσία λεωφορείων, ξανάρχισε τα δρομολόγια σήμερα το πρωί και αναμένεται να ακολουθήσουν ορισμένες γραμμές τραμ και μετρό, ανακοίνωσε η εταιρεία δημόσιων μεταφορών του Μονάχου (MVG).

Heavy snow and ice has frozen jets in Munich bound for Dubai's global warming conference. pic.twitter.com/N0RwePlqaC