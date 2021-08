Λίγες ώρες μετά την κατάληψη της στρατηγικής σημασίας Τζαλαλαμπάντ, οι Ταλιμπάν ξεκίνησαν την επίθεσή τους στην πρωτεύουσα Καμπούλ, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να πυροδοτήσει άμεσα ή σε μερικές εβδομάδες, όπως εκτιμούν τα διεθνή μέσα, την κατάρρευση της κυβέρνησης και την επιστροφή στην εξουσία των Ταλιμπάν, δύο δεκαετίες μετά την εισβολή των Αμερικανών στη χώρα.





Η Καμπούλ ήταν η μόνη μεγάλη πόλη που παρέμενε στον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων. Πέραν της Καμπούλ, υπό κυβερνητικό έλεγχο βρίσκονται μόλις λίγες μικρές πόλεις, διάσπαρτες, απομονωμένες και χωρίς μεγάλη στρατηγική σημασία.



Σύμφωνα με το Associated Press, πολλοί Αφγανοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν πως οι ισλαμιστές αντάρτες βρίσκονται πλέον στα προάστια της Καμπούλ, Καλακάν, Κουαραμπάγκ και Παγκμάν.



Όπως διαμηνύουν οι Ταλιμπάν, δεν σχεδιάζουν να καταλάβουν «με τη βία» την Καμπούλ.

Εξέδωσαν, μάλιστα, ανακοίνωση όπου δίνουν οδηγίες στους μαχητές τους «να παραμείνουν στις πύλες της Καμπούλ και να μην μπουν στην πόλη. Έως ότου γίνει η μετάβαση, για την ασφάλεια της Καμπούλ είναι υπεύθυνη η αφγανική κυβέρνηση».

A spokesman for the Taliban says “ Taliban fighters instructed to stay at the gates of Kabul and not enter the city. Until the transition takes place , the Afghan government is responsible for the security of Kabul.” https://t.co/jYAsuL7beO