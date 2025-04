Ουάσινγκτον: Τρανς πιλότος μηνύει influencer που την κατηγόρησε για το αεροπορικό δυστύχημα

Τρανς στρατιωτική πιλότος κατέθεσε μήνυση εναντίον ενός influencer, καθώς μετέδιδε στα social media ότι εμπλέκεται στο αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην Ουάσινγκτον, τον Ιανουάριο.

Συγκεκριμένα, ο συντηρητικός influencer Ματ Γουάλας, ο οποίος έχει 2,2 εκατομμύρια followers στην πλατφόρμα X, ισχυρίστηκε πως η τρανς πιλότος, Τζο Έλις, πετούσε το ελικόπτερο που συγκρούστηκε με το αεροσκάφος της American Airlines, τον Ιανουάριο στην Ουάσινγκτον, με αποτέλεσμα 67 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

«Θέλω να καταστήσω αυτό το άτομο υπεύθυνο για ό,τι μου έκανε. Έχει γίνει πολύ συνηθισμένο το γεγονός ότι οι άνθρωποι μπορούν να λένε φρικτά πράγματα για κάποιον, να επωφελούνται εις βάρος του και να τη γλιτώνουν», ανέφερε την Τετάρτη, μιλώντας στο NBC News η Τζο Έλις, που υπηρέτησε για πάνω από 15 χρόνια στην Εθνική Στρατιωτική Φρουρά της Βιρτζίνια.

Στις 30 Ιανουαρίου, δηλαδή λίγες ώρες μετά το δυστύχημα στην Ουάσινγκτον, ο Ματ Γουάλας κοινοποίησε μια ανάρτηση από έναν άλλο λογαριασμό που διαχειρίζεται στην πλατφόρμα Χ, στην οποία ανέφερε ότι ο πιλότος του ελικοπτέρου ήταν τρανς, συνοδεύοντας το σχόλιο με μια φωτογραφία της Έλις.

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο influencer διέγραψε την αρχική ανάρτηση και στη συνέχεια κοινοποίησε δύο άλλες που συνέδεαν την τρανς πιλότο με το δυστύχημα. Η μία αναφερόταν σε μια συνέντευξη που έδωσε η Τζο Έλις στο «The Smerconish Podcast», στην οποία υποστήριζε ότι το εκτελεστικό διάταγμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που απαγορεύει στα τρανς άτομα να υπηρετούν και να κατατάσσονται στο στρατό, την έκανε νευρική.

TRANS MILITARY PILOT SUES AFTER FALSELY BLAMED FOR D.C. CRASH Jo Ellis, a transgender military pilot with the Virginia National Guard, is suing conservative influencer Matt Wallace for falsely blaming her for January’s deadly D.C. helicopter crash that killed 67. pic.twitter.com/KhbRsqtMvz

Η δεύτερη ανάρτηση περιελάμβανε φωτογραφίες της, στις οποίες υποστήριζε ότι μπορεί να συμμετείχε σε «άλλη μια τρανς τρομοκρατική επίθεση», σύμφωνα με τη μήνυση και η ανάρτηση έφτασε τις 4,8 εκατομμύρια προβολές.

Όταν πληροφορήθηκε το γεγονός η Έλις, στις 31 Ιανουαρίου μέσω ενός βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, εξήγησε ότι «καταλαβαίνω ότι κάποιοι με έχουν συνδέσει με το δυστύχημα στην Ουάσινγκτον και αυτό είναι ψευδές. Είναι προσβλητικό για τις οικογένειες να προσπαθούν να το συνδέσουν με κάποιο είδος πολιτικής ατζέντας. Δεν τους αξίζει κάτι τέτοιο. Δεν το αξίζω αυτό. Και ελπίζω να γνωρίζετε όλοι ότι είμαι ζωντανή και καλά και αυτό θα πρέπει να είναι αρκετό για όλους σας ώστε να σταματήσουν όλες οι φήμες».

Here is Jo Ellis the pilot that the racists are blaming for the crash. Let's get the facts straight and stop spreading misinformation. pic.twitter.com/IFhH2d1luF

Λίγο μετά τη δήλωση της, ο Ματ Γουάλας ανέφερε πως πράγματι δεν πετούσε εκείνη το ελικόπτερο, ρίχνοντας την ευθύνη της λάθος πληροφόρησης, σε έναν άλλο λογαριασμό, ο οποίος δεν είναι πλέον ενεργός, εξηγώντας πως η φήμη «φαινόταν αξιόπιστη».

This is apparently the first account who reported what we now know is false. Seemed credible because Jo Ellis wrote an article calling out Trump’s trans military ban only a few days ago. I disagree with Jo’s views but glad he is still alive. pic.twitter.com/A90QpSXsVc