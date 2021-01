Η Κομισιόν ενέκρινε το εμβόλιο της Moderna κατά του κορωνοϊού, έπειτα από το «πράσινο φως» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

Το εμβόλιο της Moderna είναι το δεύτερο που παίρνει έγκριση στην ΕΕ, μετά από εκείνο που παρασκεύασαν οι Pfizer και BioNTech, η χορήγηση του οποίου έχει ήδη ξεκινήσει στις ευρωπαϊκές χώρες.

Η Moderna, με βάση το συμβόλαιο που έχει υπογράψει με την Κομισιόν, θα παραδώσει συνολικά 160 εκατομμύρια δόσεις από το πρώτο έως το τρίτο τρίμηνο του 2021. Αυτές θα προστεθούν στις 300 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου που διένειμαν οι Pfizer/ BioNTech, σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της.

«Παρέχουμε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια για τον κορωνοϊό στους Ευρωπαίους. Δώσαμε έγκριση στο εμβόλιο της Moderna, το δεύτερο εμβόλιο που εγκρίνεται στην ΕΕ», έγραψε σε ανάρτηση στο Twitter η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η Ευρώπη έχει εξασφαλίσει έως τώρα 2 δισεκατομμύρια δόσεις πιθανών εμβολίων, περισσότερα από αρκετά για να προστατεύσουν όλους», σημείωσε ακόμη στην ανάρτησή της.

