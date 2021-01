«Πράσινο φως» από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) για το εμβόλιο της Moderna κατά του κορωνοϊού.

To αμερικανικό εμβόλιο έλαβε θετική γνωμοδότηση για την υπό όρους διάθεσή του στην αγορά.

Εάν εγκριθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θεωρείται τυπική διαδικασία, θα γίνει το δεύτερο διαθέσιμο εμβόλιο στην ΕΕ για την καταπολέμηση του κορωνοϊού.

Το εμβόλιο BioNTech-Pfizer είναι επί του παρόντος το μόνο εγκεκριμένο εμβόλιο στην ΕΕ.

«Ο EMA συστήνει να χορηγηθεί άδεια υπό όρους για την κυκλοφορία στην αγορά του εμβολίου κατά του Covid-19 της Moderna προκειμένου να προληφθεί η ασθένεια στα άτομα άνω των 18 ετών», αναφέρεται στο δελτίο τύπου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, που εδρεύει στο Άμστερνταμ.

📢 EMA has recommended granting a conditional marketing authorisation for COVID-19 Vaccine Moderna to prevent #COVID19 in people from 18 years of age: https://t.co/l9KMZlx7wa pic.twitter.com/BdvXanjOHN