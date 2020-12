Ισχυρή έκρηξη «ταρακούνησε» το Νάσβιλ, στο Τενεσί των ΗΠΑ και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας πρόκειται για «εσκεμμένη ενέργεια».

Πυροτεχνουργοί κατευθύνονταν στο κέντρο το Νάσβιλ, έπειτα από κλήση για ύποπτο όχημα, όταν υπήρξε μια «σημαντική» έκρηξη, που συνδέεται με αυτό το όχημα, δήλωσε ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, Ντον Άαρον. «Πιστεύουμε ότι η έκρηξη ήταν εσκεμμένη ενέργεια», συμπλήρωσε.

Τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, αλλά κανένας τους δεν είναι σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, Τζόσεφ Πλέζαντ. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια, ενώ γυαλιά έσπασαν σε μια μεγάλη ακτίνα.

These are pictures from 2nd Avenue south. Windows were broken out from explosion area to Broadway. Please AVOID this area! Media staging is at 2nd Avenue south and KVB. pic.twitter.com/tocdpHWFgj