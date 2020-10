Ο γιος του Αμερικανού προέδρου, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ εμφανίστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό FOX λέγοντας πως οι θάνατοι από κορωνοϊό στη χώρα έχουν μειωθεί τόσο πολύ που πλέον είναι «σχεδόν τίποτα».

Φορώντας ένα μπλουζάκι που έγραφε Team Τrump από τη μία πλευρά και το όνομά του από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζ. ισχυρίστηκε επανειλημμένα την Πέμπτη το βράδυ ότι ο αριθμός των θανάτων στη χώρα από την πανδημία είναι σχεδόν αμελητέος. Την ίδια ώρα περισσότεροι από 1.000 Αμερικανοί πέθαναν το τελευταίο 24ωρο.

Απορρίπτοντας τον αυξανόμενο αριθμό ημερήσιων κρουσμάτων σε ολόκληρο το έθνος, είπε πως «έχουμε τον έλεγχο του ιού».

«Ξανακοίταξα τα δεδομένα του CDC, επειδή συνέχιζα να ακούω για νέες μολύνσεις, αλλά διερωτώμουν: Γιατί δεν μιλούν γι 'αυτό;» είπε ο Τραμπ Τζούνιορ. «Ω, γιατί ο αριθμός είναι σχεδόν τίποτα. Επειδή έχουμε ελέγξει αυτό το πράγμα, καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί. Έχουν (οι γιατροί) τις θεραπείες για να μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν» είπε μεταξύ άλλων.

«Αν κοιτάξετε το Instagram μου, θα δείτε ότι τα νούμερα είναι σχεδόν τίποτα» επέμεινε παραπέμποντας σε παλαιότερες αναρτήσεις του σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας.

Την Πέμπτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες ωστόσο, κατέγραψαν περισσότερα από 80.000 νέα κρούσματα και 1.016 θανάτους. Συνολικά, οι ΗΠΑ μετρούν σχεδόν 230.000 θανάτους και πάνω από 9 εκατομμύρια κρούσματα.

