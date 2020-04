Ο σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον δεσμεύει πολυτελές θέρετρο στην Καραϊβική ως εγγύηση για να βοηθήσει στη διάσωση της αεροπορικής εταιρείας Virgin Atlantic.

Ο ιδιοκτήτης της Virgin Group, σε ανοιχτή επιστολή προς το προσωπικό, διευκρίνισε ότι δεν ζητούσε ελεημοσύνη από τη βρετανική κυβέρνηση αλλά ένα εμπορικό δάνειο που πιστεύεται ότι ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια λίρες.

Πρόσθεσε, δε, πως καθώς η επιβίωση της αεροπορικής εταιρείας ήταν αμφίβολη, θα μπορούσε να βάλει ως υποθήκη το νησί Νίκερ στην Καραϊβική.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε καθώς η θυγατρική Virgin Australia αναζητά πλέον αγοραστές, αφού δεν μπορεί να αντεπεξέλθει οικονομικά λόγω του κορωνοϊού.

Και οι δύο αεροπορικές εταιρείες σε Βρετανία και Αυστραλία έχουν πληγεί σκληρά από τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις λόγω του κορωνοϊού και ο Μπράνσον ζήτησε βοήθεια από τις κυβερνήσεις και των δύο χωρών.

Ωστόσο, τον επέκριναν για το ότι ζήτησε κρατική ενίσχυση αντί να αντλήσει χρήματα από την αμύθητη περιουσία του, που θεωρείται ότι ξεπερνά τα 4 δισ. λίρες.

Σε επιστολή του αναφέρει επίσης πως «πολλές αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο χρειάζονται κυβερνητική υποστήριξη και πολλές έχουν λάβει ήδη. Η κρίση που αντιμετωπίζουν οι αεροπορικές εταιρείες και το προσωπικό που απασχολούν είναι άνευ προηγουμένου».

Πρόσθεσε δε ότι αυτός και η σύζυγός του «δεν εγκαταλείψαμε τη Βρετανία για φορολογικούς λόγους αλλά επειδή αγαπάμε τις όμορφες βρετανικές Παρθένες Νήσους και συγκεκριμένα το νησί Νίκερ».

Τόνισε ότι το συγκεκριμένο νησί θα προσφερθεί ως εγγύηση για τυχόν δάνεια. «Όπως και με άλλα περιουσιακά στοιχεία της Virgin, η ομάδα μας θα συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα από το νησί για να σώσει όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας στον όμιλο» δήλωσε.

Κυβερνητική υποστήριξη

Στην επιστολή του προς το προσωπικό, ο σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον είπε ακόμα πως «θα κάνουμε ό, τι μπορούμε για να συνεχίσει η αεροπορική εταιρεία (Virgin Atlantic) αλλά θα χρειαστούμε κυβερνητική υποστήριξη για να το επιτύχουμε εν όψει της σοβαρής αβεβαιότητας γύρω από τα ταξίδια σήμερα και αφού δεν γνωρίζουμε για πόσο διάστημα τα αεροπλάνα θα βρίσκονται καθηλωμένα.

Αυτό θα είχε τη μορφή εμπορικού δανείου – δεν θα ήταν δωρεάν χρήματα και η αεροπορική εταιρεία θα το πλήρωνε (όπως θα κάνει η EasyJet για το δάνειο των 600 εκατ. λιρών που πήρε πρόσφατα από την κυβέρνηση)».

Τόνισε ότι η Virgin Atlantic ξεκίνησε με ένα αεροπλάνο πριν από 36 χρόνια και πρόσθεσε: «Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών έχει δημιουργήσει πραγματικό ανταγωνισμό στην British Airways, η οποία πρέπει να παραμείνει δραστήρια προς όφελος των υπέροχων πελατών μας και του κοινού».

Dear @VirginAustralia team. I am so proud of you and everything we have achieved together. This is not the end of Virgin Australia, but I believe a new beginning. I promise that we will work day and night to turn this into reality https://t.co/GJH1zhEqEd pic.twitter.com/GelLiA6DKG