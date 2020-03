Δεν πρόλαβαν να κυκλοφορήσουν τα νέα ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μετακόμισαν στην Καλιφόρνια και ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να πληρώσουν οι ΗΠΑ για την ασφάλειά τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, το ζευγάρι άφησε τον Καναδά και εγκαταστάθηκε πλέον στην Καλιφόρνια. Μετά την απόφασή τους να αποσυρθούν από τα βασιλικά καθήκοντά τους, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ είχαν εγκατασταθεί στον Καναδά, όπου είχε ξεκινήσει μεγάλη συζήτηση για το κόστος της ασφάλειάς τους. Τελικά, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα πάψει να τους προσφέρει ασφάλεια στις 31 Μαρτίου (όταν και τυπικά αποσύρονται από τα βασιλικά καθήκοντα).

Ο Τραμπ φρόντισε να προλάβει κάθε ανάλογη συζήτηση στις ΗΠΑ, διαμηνύοντας ότι ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ θα πρέπει να πληρώσουν για την προστασία της ασφάλειάς τους.

«Είμαι μεγάλος φίλος και θαυμαστής της βασίλισσας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Γράφτηκε ότι ο Χάρι και η Μέγκαν, που έφυγαν από το ΗΕ, θα έμεναν μόνιμα στον Καναδά. Τώρα, άφησαν τον Καναδά για τις ΗΠΑ, αλλά οι ΗΠΑ δεν θα πληρώσουν για την προστασία της ασφάλειάς τους. Πρέπει να πληρώσουν εκείνοι!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Twitter.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!