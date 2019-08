Ένα ελικόπτερο συγκρούστηκε στον αέρα με ένα αεροπλάνο, στη Μαγιόρκα της Ισπανίας.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε νεκρούς ενώ ανάμεσα στα θύματα φέρεται να είναι και ένα μικρό παιδί. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η σύγκρουση συνέβη στις 13:35μ.μ τοπική ώρα, σε απροσδιόριστο υψόμετρο μέχρι στιγμής, και εκφράζονται φόβοι πως όλοι οι επιβάτες και τα πληρώματα και των δύο αεροσκαφών έχουν χάσει τη ζωή τους.

Οι πρώτες φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν συντρίμμια μέσα σε αυλές σπιτιών ενώ δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης. Το αεροπλάνο κατέληξε σε χωράφι και τα πρώτα κλιμάκια σωστικών συνεργείων βρίσκονται ήδη στο σημείο.

Μετά τη σύγκρουση, το ελικόπτερο κατέπεσε σε δρόμο, κοντά στην περιοχή Ίνκα, στο κέντρο του νησιού. Οι έρευνες συνεχίζονται και για την ώρα δεν έχει γνωστοποιηθεί πόσα άτομα επέβαιναν συνολικά στο ελικόπτερο και στο αεροπλάνο.

