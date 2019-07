Ο Μπόρις Τζόνσον αναδείχθηκε νέος ηγέτης του Συντηρητικού κόμματος και πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας.

O Mπόρις Τζόνσον συγκέντρωσε 92.153 ψήφους έναντι 46.656 του αντιπάλου του, του Τζέρεμι Χαντ.





Ο Μπόρις Τζόνσον θα διαδεχθεί την Τερέζα Μέι, στην κυβέρνηση της οποίας συμμετείχε ως υπουργός Εξωτερικών. Ο Τζόνσον είναι ίσως ο σημαντικότερος Βρετανός πολιτικός που είχε ταχθεί υπέρ του Brexit πριν το δημοψήφισμα του 2016. Τον Μπόρις Τζόνσον συνεχάρη μέσω Twitter η Τερέζα Μέι.

Many congratulations to @BorisJohnson on being elected leader of @Conservatives - we now need to work together to deliver a Brexit that works for the whole UK and to keep Jeremy Corbyn out of government. You will have my full support from the back benches.