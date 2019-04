Ο Ιάπωνας αυτοκράτορας Ακιχίτο παραιτήθηκε από τον θρόνο του ύστερα από 30 χρόνια βασιλείας. Ο Ακιχίτο έγινε ο πρώτος αυτοκράτορας της Ιαπωνίας που παραιτείται εδώ και δυο αιώνες.

Νέος αυτοκράτορας θα είναι από αύριο ο μεγαλύτερος γιος του, ο Ναρουχίτο.

Στη σύντομη και λιτή τελετή παραίτηση που έγινε στην ωραιότερη αίθουσα του αυτοκρατορικού παλατιού, την Matsu no Ma (Αίθουσα του Πεύκου) ο Ακιχίτο χαρακτήρισε «ευλογημένη» τη θητεία του και ευχαρίστησε «με μεγάλη ευγνωμοσύνη τον λαό της Ιαπωνίας που με αποδέχθηκε ως σύμβολο του κράτους και με υποστήριξε».

Japan's Emperor Akihito has abdicated. During the historic ceremony at Tokyo's Imperial Palace, he said: "From the bottom of my heart, I am grateful to the people of Japan. Starting tomorrow, the new Reiwa era begins." https://t.co/f5QZQmu2PK pic.twitter.com/DU4RxTfpuq