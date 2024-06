Σιγκαπούρη: Πετρελαιοκηλίδα μολύνει τις ακτές μετά από σύγκρουση πλοίων

Πετρελαιοκηλίδα που προκλήθηκε μετά από σύγκρουση πλοίων μολύνει τις ακτές στη Σιγκαπούρη, με τις αρχές να πασχίζουν να τις καθαρίσουν όσο πιο άμεσα γίνεται.

Οι αρχές στη Σιγκαπούρη προσπαθούν να καθαρίσουν τη μεγάλη πετρελαιοκηλίδα που έχει μαυρίσει τη νότια ακτογραμμή της πόλης - κράτους, σχεδόν τέσσερις ημέρες μετά από το ναυτικό ατύχημα που την προκάλεσε. Την Παρασκευή, ένα σκάφος βυθοκόρησης με σημαία Ολλανδίας συγκρούστηκε ελαφρά με πλοίο μεταφοράς καυσίμων της Σιγκαπούρης που ήταν αγκυροβολημένο στα ναυτιλιακά στενά ανοιχτά της χώρας. Οι αρχές είπαν ότι εξαιτίας της απώλειας ισχύος του κινητήρα το σκάφος υπό την ολλανδική σημαία έπεσε πάνω στο αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο, προκαλώντας διαρροή καυσίμων.

Τουλάχιστον το μισό πετρέλαιο που υπήρχε στη δεξαμενή του πλοίου, περίπου 400 τόνοι, χύθηκε στη θάλασσα και μεγάλες ποσότητες ξεβράστηκαν στη στεριά. «Η σύγκρουση προκάλεσε ρήξη μιας από τις δεξαμενές πετρελαίου του πλοίου Marine Honour και το περιεχόμενό της που ήταν μαζούτ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο απελευθερώθηκε στη θάλασσα», ανέφεραν σε κοινή δήλωση οι ναυτιλιακές και περιβαλλοντικές υπηρεσίες της Σιγκαπούρης.

Just awful. So sad to see.



Went on a walk this afternoon to see the effects of the oil spill at Tanjong Beach in Sentosa. https://t.co/qWFk3TDsNO pic.twitter.com/rTo63h49hV — Christel Quek | boltos.ai (@ladyxtel) June 16, 2024

An oil spill is spreading on Singapore's shores, and authorities are racing to clean it up. Read more: https://t.co/C5mwTeWARX pic.twitter.com/YFoVdMc0To — South China Morning Post (@SCMPNews) June 17, 2024

An oil spill caused by a dredger hitting a stationary cargo tanker has blackened part of Singapore’s southern coastline, including the popular resort island of Sentosa.https://t.co/PDbdXpTWSv pic.twitter.com/sydPLtTpRO — Sky News (@SkyNews) June 16, 2024

Οι επισκέπτες σε μερικά από τα παραλιακά κλαμπ στο δημοφιλές θέρετρο Σεντόσα ανέφεραν ότι το νερό ήταν ακόμα σκούρο και λιπαρό και η μυρωδιά ήταν έντονη, τρεις ημέρες μετά το περιστατικό. Το κολύμπι και άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες απαγορεύονται προς το παρόν στη Σεντόσα, ενώ αρκετές παραλίες σε όλη τη χώρα είναι κλειστές.

Εκφράζονται ανησυχίες για την άγρια ​​ζωή στην περιοχή - με αναφορές από ανταποκριτές για θαλάσσια σαλιγκάρια και άλλα πλάσματα που έχουν καλυφθεί από το πετρέλαιο. Ωστόσο, οι αρχικές έρευνες για τη βιοποικιλότητα δεν ανέφεραν σημαντικές ζημιές. «Δεν είχε παρατηρηθεί καμία σημαντική επίδραση στη θαλάσσια βιοποικιλότητα, αν και παρατηρήθηκε πετρέλαιο στις ρίζες ορισμένων φυτών στην περιοχή», δήλωσε η Δρ Karenne Tun από το Συμβούλιο Εθνικών Πάρκων στην εφημερίδα Straits Times της Σιγκαπούρης.

Ωστόσο, οι εθελοντές που συμμετέχουν στον καθαρισμό λένε ότι μπορεί να είναι ακόμα πολύ νωρίς για μια τέτοια αποτίμηση. «Είναι ένα καλό σημάδι ότι δεν είδαμε άγρια ​​ζωή σε κίνδυνο σήμερα, αλλά θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την κατάσταση. Θα μπορούσε να χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να δούμε τις πραγματικές επιπτώσεις από την πετρελαιοκηλίδα», δήλωσε ο Kua Kay Yaw στην εφημερίδα.

Περίπου 1.500 άνθρωποι έχουν προσφερθεί εθελοντικά για να βοηθήσουν στον καθαρισμό, δήλωσε η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς εκτελείται από συμβασιούχους εργάτες - με αρκετούς να φαίνονται στην παραλία της Σεντόσα την Κυριακή, να φτυαρίζουν μαυρισμένους σωρούς.

Το πρωί της Δευτέρας, ένα μέλος του προσωπικού σε ένα beach club λίγα μέτρα μακριά από την τουριστική παραλία είπε ότι το νερό ήταν «ακόμα μαύρο». «Η παραλία είναι ανοιχτή, αλλά απλά δεν μπορείς να μπεις στο νερό, δεν είναι ακόμα καθαρή», είπε ο Siobhan Chan στο BBC.

Η κυβέρνηση λέει ότι έχει αναπτύξει περίπου 1,5 χλμ. βραχίονες απορρόφησης πετρελαίου κοντά στις παραλίες, καθώς και στις πλωτές οδούς των δημόσιων πάρκων στο East Coast Park, στο West Coast Park και στο Labrador Nature Reserve.

Η επιχείρηση στο νερό για τον καθαρισμό της διαρροής περιελάμβανε επίσης ψεκασμό χημικών ουσιών διασποράς για να «διασπαστεί το επιφανειακό λάδι σε σταγονίδια για να ενισχυθεί η βιοαποδόμηση», ανέφερε η κοινή δήλωση των αρχών. Αλλά ένα τέτοιο επεξεργασμένο πετρέλαιο που βρίσκεται στο νερό θα μπορούσε να «μεταφερθεί από παλιρροιακά ρεύματα στις ακτές».

Οι αρχές δήλωσαν ότι πετρέλαιο εντοπίστηκε επίσης στα νερά που περιβάλλουν το προστατευόμενο θαλάσσιο πάρκο Sisters' Islands, το οποίο είναι κλειστό για το κοινό. Η Σιγκαπούρη είναι ένας σημαντικός κόμβος ναυτιλίας και ανεφοδιασμού καυσίμων - και εκατοντάδες πλοία είναι διάσπαρτα στη νότια ακτογραμμή.

Με πληροφορίες από BBC