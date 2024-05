Τέξας: Φορτηγό πλοίο προσέκρουσε σε γέφυρα – Φόβοι για πετρελαιοκηλίδα

Φορτηγό πλοίο προσέκρουσε στην γέφυρα Γκάλβεστον στο Τέξας, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μερικώς η σιδηροδρομική γραμμή και να δημιουργηθεί πετρελαιοκηλίδα.

Πληροφορίες του Associated Press αναφέρουν ότι δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς, αν και οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ένα άτομο που βρισκόταν στο φορτηγό πλοίο έπεσε στο νερό και διασώθηκε γρήγορα.

Η γέφυρα που οδηγεί στο νησί Pelican Island, βόρεια του Γκάλβεστον, χτυπήθηκε από το φορτηγό πλοίο γύρω στις 9:50 π.μ. (τοπική ώρα) όταν ένα ρυμουλκό που έβγαινε από την Texas International Terminals -μια επιχείρηση αποθήκευσης καυσίμων δίπλα στη γέφυρα- έχασε τον έλεγχο δύο φορτηγών πλοίων που έσπρωχνε, δήλωσε ο David Flores, επόπτης γέφυρας της ναυτιλιακής περιφέρειας της κομητείας Γκάλβεστον. Ένα εκ των δύο φορτηγών πλοίων χτύπησε τη γέφυρα και δύο τηλεφωνικούς στύλους, πρόσθεσε ο Flores.

Η σύγκρουση προκάλεσε πετρελαιοκηλίδα στον κόλπο, ανέφεραν αξιωματούχοι σε ανακοίνωσή τους. Η αμερικανική ακτοφυλακή ανταποκρίνεται στη διαρροή και θα καθορίσει την έκτασή της ενώ θα ξεκινήσει τις «διαδικασίες περιορισμού και καθαρισμού», δήλωσαν σχετικά αξιωματούχοι.

⚠️Here's another footage of a barge hitting the Pelican Island Bridge in Galveston, Texas.



Chemicals can be seen trailing off from the barge into the water.



There are no reports of injury at this time. pic.twitter.com/58IF6NLflp