Τάνκερ με 750 τόνους ντίζελ βυθίστηκε ανοιχτά της Τυνησίας - Φόβοι για «περιβαλλοντική καταστροφή»

Τάνκερ που μετέφερε 750 τόνους ντίζελ από την Αίγυπτο στη Μάλτα, βυθίστηκε στον Κόλπο του Γκαμπές, ανοιχτά των νοτιοανατολικών ακτών της Τυνησίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση ώστε να αποφευχθεί πετρελαιοκηλίδα.

Το Xelo με σημαία της Ισημερινής Γουινέας είχε αποπλεύσει από το αιγυπτιακό λιμάνι της Νταμιέτα με προορισμό τη Μάλτα, όταν αιτήθηκε είσοδο στα χωρικά ύδατα της Τυνησίας, λόγω κακοκαιρίας.

«Το πλοίο βυθίστηκε το πρωί στα τυνησιακά χωρικά ύδατα. Προσώρας δεν υπάρχει διαρροή καυσίμου» ανέφερε ο εκπρόσωπος του τοπικου δικαστηρίου, Μοχάμεντ Καράι.

