Νέα Ζηλανδία: Καλωσόρισαν το 2023 με πυροτεχνήματα

Πυροτεχνήματα γέμισαν τον ουρανό στη Νέα Ζηλανδία, καθώς καλωσόρισαν το 2023.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στον Sky Tower του Ώκλαντ, για να παρακολουθήσουν την αλλαγή του χρόνου.

Η Νέα Ζηλανδία μέτρησε αντίστροφα και υποδέχθηκε το νέο έτος με σόου από φώτα πάνω από τη τη γέφυρα του Ώκλαντ αλλά και πυροτεχνήματα.

People in New Zealand cheerfully welcome New Year 2023 amid fireworks & light show. Visuals from Auckland.



