Το Royal Ballet ευχαριστεί τον Τιμοτέ Σαλαμέ για την αύξηση των πωλήσεων εισιτηρίων

Ο επικεφαλής του Royal Ballet and Opera ευχαρίστησε τον Τιμοτέ Σαλαμέ για την ενίσχυση των πωλήσεων εισιτηρίων του λονδρέζικου οργανισμού, έπειτα από τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του ηθοποιού για το μπαλέτο και την όπερα.

Ο Άλεξ Μπερντ δήλωσε στους The Times ότι το πρόσφατο σχόλιο του Σαλαμέ - ότι «κανείς δεν νοιάζεται πια» για το μπαλέτο ή την όπερα - προκάλεσε μια «φανταστική» αντίδραση από το κοινό.

«Θεώρησα σημαντικό να μην απαντήσουμε με έναν σνομπ τρόπο στον Σαλαμέ», είπε ο Μπερντ.

«Απλώς του είπαμε: "Ρίξε μια ματιά σε αυτό που κάνουμε, φίλε" - για παράδειγμα, το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του κοινού μας ηλικιακά είναι 20 έως 30 ετών. Και ξέρεις κάτι; Η ανάρτησή μας είχε δυόμισι εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις και μισό εκατομμύριο κοινοποιήσεις, μόνο στο Instagram. Και οι πωλήσεις εισιτηρίων μας πήραν αμέσως την ανηφόρα. Οπότε, ευχαριστούμε, Τίμι!»

Ο υποψήφιος για Όσκαρ Σαλαμέ είχε προκαλέσει αντιδράσεις από τον χώρο των παραστατικών τεχνών, καθώς φάνηκε να υποβαθμίζει τις δύο αυτές μορφές τέχνης.

Μιλώντας με τον Μάθιου ΜακΚόναχι στο Πανεπιστήμιο του Τέξας τον Φεβρουάριο, με θέμα τις προσπάθειες διατήρησης του κινηματογράφου, ο Σαλαμέ είχε δηλώσει:

«Δεν θέλω να δουλεύω στο μπαλέτο ή στην όπερα ή σε πράγματα όπου είναι σαν να λες: "Πρέπει να το κρατήσουμε ζωντανό, παρότι κανείς δεν ενδιαφέρεται πια"».

Στη συνέχεια έσπευσε να προσθέσει: «Με όλο τον σεβασμό σε όλους τους ανθρώπους του μπαλέτου και της όπερας», αντιλαμβανόμενος πιθανώς πώς ακούστηκαν τα λόγια του.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν επικρίσεις από καλλιτέχνες της σκηνής, λυρικές σκηνές και ομάδες μπαλέτου - ωστόσο κάποιοι τις είδαν ως ευκαιρία προβολής.

Η Seattle Opera αξιοποίησε τα σχόλια του ηθοποιού για διαφημιστικούς σκοπούς, λανσάροντας ειδική προσφορά για επερχόμενη παράσταση της Carmen.

Μέσω Instagram, η εταιρεία κάλεσε το κοινό να χρησιμοποιήσει τον κωδικό «TIMOTHEE» για έκπτωση σε συγκεκριμένα εισιτήρια εκείνου του Σαββατοκύριακου, προσθέτοντας: «Τίμι, μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις κι εσύ».

Με πληροφορίες από BBC