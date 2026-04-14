ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Το Royal Ballet ευχαριστεί τον Τιμοτέ Σαλαμέ για την αύξηση των πωλήσεων εισιτηρίων

Ο ηθοποιός είχε προκαλέσει πρόσφατα έντονες αντιδράσεις μετά τα σχόλιά του για τις παραστατικές τέχνες, δηλώνοντας πως κανείς δεν ενδιαφέρεται πλέον για αυτές

ΤΙΜΟΤΕ ΣΑΛΑΜΕ ΜΠΑΛΕΤΟ ΟΠΕΡΑ Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Ο επικεφαλής του Royal Ballet and Opera ευχαρίστησε τον Τιμοτέ Σαλαμέ για την ενίσχυση των πωλήσεων εισιτηρίων του λονδρέζικου οργανισμού, έπειτα από τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του ηθοποιού για το μπαλέτο και την όπερα.

Ο Άλεξ Μπερντ δήλωσε στους The Times ότι το πρόσφατο σχόλιο του Σαλαμέ - ότι «κανείς δεν νοιάζεται πια» για το μπαλέτο ή την όπερα - προκάλεσε μια «φανταστική» αντίδραση από το κοινό.

«Θεώρησα σημαντικό να μην απαντήσουμε με έναν σνομπ τρόπο στον Σαλαμέ», είπε ο Μπερντ.

«Απλώς του είπαμε: "Ρίξε μια ματιά σε αυτό που κάνουμε, φίλε" - για παράδειγμα, το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του κοινού μας ηλικιακά είναι 20 έως 30 ετών. Και ξέρεις κάτι; Η ανάρτησή μας είχε δυόμισι εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις και μισό εκατομμύριο κοινοποιήσεις, μόνο στο Instagram. Και οι πωλήσεις εισιτηρίων μας πήραν αμέσως την ανηφόρα. Οπότε, ευχαριστούμε, Τίμι!»

Ο υποψήφιος για Όσκαρ Σαλαμέ είχε προκαλέσει αντιδράσεις από τον χώρο των παραστατικών τεχνών, καθώς φάνηκε να υποβαθμίζει τις δύο αυτές μορφές τέχνης.

Μιλώντας με τον Μάθιου ΜακΚόναχι στο Πανεπιστήμιο του Τέξας τον Φεβρουάριο, με θέμα τις προσπάθειες διατήρησης του κινηματογράφου, ο Σαλαμέ είχε δηλώσει:

«Δεν θέλω να δουλεύω στο μπαλέτο ή στην όπερα ή σε πράγματα όπου είναι σαν να λες: "Πρέπει να το κρατήσουμε ζωντανό, παρότι κανείς δεν ενδιαφέρεται πια"».

Στη συνέχεια έσπευσε να προσθέσει: «Με όλο τον σεβασμό σε όλους τους ανθρώπους του μπαλέτου και της όπερας», αντιλαμβανόμενος πιθανώς πώς ακούστηκαν τα λόγια του.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν επικρίσεις από καλλιτέχνες της σκηνής, λυρικές σκηνές και ομάδες μπαλέτου - ωστόσο κάποιοι τις είδαν ως ευκαιρία προβολής.

Η Seattle Opera αξιοποίησε τα σχόλια του ηθοποιού για διαφημιστικούς σκοπούς, λανσάροντας ειδική προσφορά για επερχόμενη παράσταση της Carmen.

Μέσω Instagram, η εταιρεία κάλεσε το κοινό να χρησιμοποιήσει τον κωδικό «TIMOTHEE» για έκπτωση σε συγκεκριμένα εισιτήρια εκείνου του Σαββατοκύριακου, προσθέτοντας: «Τίμι, μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις κι εσύ».

Με πληροφορίες από BBC

Πολιτισμός

Tags

0

ΤΙΜΟΤΕ ΣΑΛΑΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΟΠΕΡΑ ΜΠΑΛΕΤΟ

Πολιτισμός / Εθνική Λυρική Σκηνή: Η «απάντηση» στον Σαλαμέ για τις δηλώσεις του σχετικά με την όπερα και το μπαλέτο

Ο δημοφιλής ηθοποιός δήλωσε, μεταξύ άλλων, πως κανείς δεν ενδιαφέρεται πλέον για την όπερα και το μπαλέτο και δεν θα ήθελε να εργαστεί σε κανέναν από τους δύο χώρους
THE LIFO TEAM
Πολιτισμός / Ο Γκουαντανίνο υπερασπίζεται τον Σαλαμέ: «Πώς μπορεί ένα σχόλιο να εξελιχθεί σε παγκόσμια αντιπαράθεση;»

Ο Ιταλός σκηνοθέτης και παραγωγός ταινιών υπερασπίστηκε τον νεαρό ηθοποιό αναφορικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του για την όπερα και το μπαλέτο που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Όποτε θελήσεις να κάνουμε έρωτα, απλώς πες το»: Η ιστορία αγάπης του Πίτερ Χούτζαρ και του Πολ Θεκ

Πολιτισμός / «Όποτε θελήσεις να κάνουμε έρωτα, απλώς πες το»: Η ιστορία αγάπης του Πίτερ Χούτζαρ και του Πολ Θεκ

Η νέα διπλή βιογραφία του Andrew Durbin φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον φωτογράφο Πίτερ Χούτζαρ και τον καλλιτέχνη Πολ Θεκ, δύο μορφές της νεοϋρκέζικης πρωτοπορίας που έζησαν, δημιούργησαν και αγάπησαν στη σκιά μιας εποχής που διαλύθηκε από το AIDS.
THE LIFO TEAM
Στο Coachella η Σαμπρίνα ανέβηκε για να γίνει μύθος και ο Μπίμπερ για να μείνει μόνος με το όνομά του

Πολιτισμός / Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Τζάστιν Μπίμπερ έδειξαν στο Coachella δύο πρόσωπα της ποπ

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ πήγε στο Coachella για να φτιάξει τον μύθο της. Ο Τζάστιν Μπίμπερ ανέβηκε στη σκηνή σχεδόν μόνο με το παρελθόν του. Κι έτσι, μέσα σε δύο νύχτες, το φεστιβάλ έδειξε δύο διαφορετικές ηλικίες της ποπ.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γιατί η Νίνα Σιμόν ακούγεται ακόμη σαν απειλή

Πολιτισμός / Γιατί η Νίνα Σιμόν ακούγεται ακόμη σαν απειλή

Με αφορμή την 60ή επέτειο του I Put a Spell on You και τις νέες κυκλοφορίες που ξαναφέρνουν τη Νίνα Σιμόν στο προσκήνιο, αξίζει να θυμηθούμε ότι δεν ήταν απλώς μια μεγάλη φωνή της τζαζ, της σόουλ ή του τραγουδιού διαμαρτυρίας. Ηταν η καλλιτέχνις που έκανε την αλήθεια να ακούγεται πιο επικίνδυνη από κάθε πόζα, και γι' αυτό η παρουσία της παραμένει ανήσυχα ζωντανή.
THE LIFO TEAM
Γιατί η ομορφιά χρειάζεται πάντα έναν «άσχημο» για να υπάρξει;

Πολιτισμός / Γιατί η ομορφιά χρειάζεται πάντα έναν «άσχημο» για να υπάρξει;

Η έκθεση Bellezza e Bruttezza στο Bozar των Βρυξελλών, που παρουσιάζεται έως τις 14 Ιουνίου, δείχνει ότι η δυτική ιδέα του ωραίου δεν γεννήθηκε μόνη της. Χτίστηκε απέναντι στο γήρας, τη γελοιότητα, την παραμόρφωση και το σώμα που θεωρήθηκε «λάθος». Κι έτσι μια μεγάλη έκθεση για την Αναγέννηση μιλά τελικά και για το βλέμμα που κουβαλάμε ακόμη.
THE LIFO TEAM
Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ ετοιμάζει μιούζικαλ για την κλοπή της Μόνα Λίζα

Πολιτισμός / Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ ετοιμάζει μιούζικαλ για την κλοπή της Μόνα Λίζα

Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ αποκάλυψε ότι δουλεύει πάνω σε νέο μιούζικαλ για την κλοπή της Μόνα Λίζα από το Λούβρο, τη διάσημη υπόθεση που μετέτρεψε τον πίνακα σε παγκόσμιο φαινόμενο
THE LIFO TEAM
Λίνα Μενδώνη: Προχωρά ο σχεδιασμός του εκσυγχρονισμού του Εθνικού Αρχαιολογικού και του Επιγραφικού Μουσείου

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: Προχωρά ο σχεδιασμός του εκσυγχρονισμού του Εθνικού Αρχαιολογικού και του Επιγραφικού Μουσείου

«Ο συνολικός επανασχεδιασμός των εκθέσεων των δύο Μουσείων, βάσει και της επέκτασης-αναβάθμισης του κτηριακού συγκροτήματος θα αποδώσει ένα σύγχρονο μουσείο παγκόσμιας εμβέλειας», τόνισε η υπουργός, Λίνα Μενδώνη
THE LIFO TEAM
Το ACID των Καννών ανακοίνωσε 9 «τολμηρές» ταινίες – με δύο σκηνοθέτες από το Ιράν

Πολιτισμός / Το ACID των Καννών ανακοίνωσε 9 «τολμηρές» ταινίες – με δύο σκηνοθέτες από το Ιράν

Η παράλληλη ενότητα των Καννών που έχει ταυτιστεί με την ανάδειξη νέων δημιουργών ανακοίνωσε το φετινό της πρόγραμμα με εννέα ταινίες από το Ιράν, την Ελβετία και τη Γαλλία. Το ACID επιμένει και φέτος σε πιο τολμηρές και λιγότερο προβλέψιμες επιλογές.
THE LIFO TEAM
Ο Γιώργος Λάνθιμος και ο Χοακίν Φίνιξ ανάμεσα στους 1.000 καλλιτέχνες που αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount–Warner

Πολιτισμός / 1.000 καλλιτέχνες αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount–Warner

Ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και παραγωγοί του Χόλιγουντ υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή κατά της συγχώνευσης Paramount και Warner Bros. Discovery, λέγοντας ότι το deal θα κάνει τη βιομηχανία πιο κλειστή και πιο ασφυκτική για δημιουργούς και εργαζομένους.
THE LIFO TEAM
Η Μπιόρκ ξεκαθαρίζει το τοπίο: το νέο άλμπουμ της έρχεται το 2027

Πολιτισμός / Η Μπιόρκ ξεκαθαρίζει το τοπίο: το νέο άλμπουμ της έρχεται το 2027

Η Μπιόρκ διέψευσε ότι το echolalia είναι ο τίτλος του επόμενου δίσκου της και εξήγησε ότι πρόκειται για το όνομα της νέας της έκθεσης στην Εθνική Πινακοθήκη της Ισλανδίας. Εκεί θα παρουσιαστεί μια εκδοχή νέου τραγουδιού, ενώ το ολοκληρωμένο άλμπουμ αναμένεται το 2027.
THE LIFO TEAM
