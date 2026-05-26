Βέλγιο: Συγκρούστηκαν τρένο και σχολικό λεωφορείο - Αναφορές για νεκρούς

Ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε σήμερα το πρωί στο βόρειο Βέλγιο, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν και έκανε λόγο για νεκρούς.

«Με βαθιά θλίψη έμαθα για το τραγικό δυστύχημα στο Μπούγκενχαουτ. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Εύχομαι στους τραυματίες πολύ κουράγιο», έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο X.

Την είδηση επιβεβαίωσε στο Reuters και πηγή που βρίσκεται στο σημείο της σύγκρουσης.

🔴 🚄 Coup de chaud dans les trains. Des passagers ont souffert dans un Paris Nice, immobilisés sur les voies en plein soleil pendant près de 4h. Les voitures n'étaient pas climatisées. Les passagers ont dû descendre du train pour pouvoir respirer. #JT20H pic.twitter.com/VRd4CLv41O — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) May 25, 2026

Το σχολικό λεωφορείο μετέφερε επτά μαθητές και δύο ενήλικες, ανέφερε ο τοπικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας VRT.

Από τους δύο ενήλικες, ο ένας ήταν ο οδηγός ενώ ο άλλος επέβλεπε τα παιδιά.

Η σύγκρουση συνέβη σε ισόπεδη διάβαση και διεξάγεται έρευνα για τα αίτια.

🚨 SCHOOL BUS OVERTURNED AFTER TRAIN COLLISION IN BELGIUM



A train collided with a school minibus at a level crossing this morning around 8:15 AM. Multiple fatalities reported among the children and staff on board.



The barriers were down and lights were red at the time.



Train… pic.twitter.com/8wM6OsE67z — RUnews (@runews) May 26, 2026

Με πληροφορίες από Reuters, Euronews