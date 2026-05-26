ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η Έμιλι Γουίλσον ξέρει ότι ο Όμηρος δεν μεταφράζεται αθώα

Την ώρα που η Οδύσσεια επιστρέφει ως μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός, η Έμιλι Γουίλσον, γνωστή για τις πολυσυζητημένες μεταφράσεις της Οδύσσειας και της Ιλιάδας, γράφει στο νέο της βιβλίο για τον Όμηρο, τη Σαπφώ και τη μετάφραση ως τέχνη επιλογών, απωλειών και ευθύνης.

The LiFO team
The LiFO team
Πώς μεταφράζεις τον Όμηρο χωρίς να τον κάνεις ούτε μνημείο ούτε TikTok caption; Facebook Twitter
Σκηνή από την επερχόμενη Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, που ξαναφέρνει τον Όμηρο στο κέντρο της pop φαντασίας.
0

Ο Όμηρος επιστρέφει ξανά στο κέντρο της pop φαντασίας. Όχι μόνο στα πανεπιστήμια, στις νέες μεταφράσεις και στις ατελείωτες συζητήσεις για το πώς διαβάζουμε σήμερα τους κλασικούς, αλλά και στο Χόλιγουντ, με την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν να μετατρέπει ξανά το αρχαίο έπος σε μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός.

Μέσα σε αυτή τη στιγμή, η Έμιλι Γουίλσον επιστρέφει με ένα βιβλίο που μοιάζει να λέει κάτι λιγότερο εύκολο: οι κλασικοί δεν υπάρχουν για να μας κολακεύουν. Ούτε για να τους κάνουμε απλώς πιο οικείους, πιο γρήγορους, πιο βολικούς, πιο έτοιμους για την εποχή μας. Υπάρχουν και για να μας δυσκολεύουν.

Η Γουίλσον έγινε διεθνώς γνωστή το 2017, όταν έγινε η πρώτη γυναίκα που υπέγραψε πλήρη αγγλική μετάφραση της Οδύσσειας. Η μετάφρασή της συζητήθηκε πολύ, όχι μόνο επειδή άνοιγε ξανά ένα από τα πιο φορτισμένα κείμενα της δυτικής λογοτεχνίας, αλλά επειδή το έκανε με γλώσσα καθαρή, κοφτή, ζωντανή, χωρίς να αντιμετωπίζει τον Όμηρο σαν μνημείο πίσω από γυαλί. Το 2023 ακολούθησε η δική της Ιλιάδα, επιβεβαιώνοντας ότι η σχέση της με τα ομηρικά έπη δεν ήταν απλώς ένα εκδοτικό γεγονός, αλλά μια βαθύτερη παρέμβαση στον τρόπο που ο αγγλόφωνος κόσμος διαβάζει τους αρχαίους.

Τώρα, στο νέο της βιβλίο Crossing the Wine Dark Sea: Journeys through Ancient Literature, η Γουίλσον δεν μεταφράζει απλώς. Εξηγεί τι σημαίνει να μεταφράζεις. Το βιβλίο συγκεντρώνει δοκίμια για την αρχαία λογοτεχνία, τη γλώσσα, τον Όμηρο, τη Σαπφώ, τον Αισχύλο, τον Αριστοφάνη, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο οι κλασικοί συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται σήμερα: ως πεδίο σκέψης, ως πολιτισμικό τρόπαιο, ως εργαλείο εξουσίας, αλλά και ως καθρέφτης όπου συχνά βλέπουμε μόνο αυτό που μας βολεύει.

Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στη Γουίλσον. Δεν αντιμετωπίζει την αρχαιότητα με προσκυνηματική ευλάβεια. Δεν την αφήνει ούτε στους ακαδημαϊκούς gatekeepers ούτε στους δημόσιους «κλασικιστές» που χρησιμοποιούν τα αρχαία ελληνικά σαν κοινωνικό διαβατήριο. Αν κάτι διατρέχει το νέο της βιβλίο, είναι η αντίσταση στην ιδέα ότι οι κλασικοί υπάρχουν για να επιβεβαιώνουν τη δική μας ανωτερότητα, τη δική μας πολιτική άνεση, τη δική μας έτοιμη εικόνα για τον κόσμο.

Την ενδιαφέρει το αντίθετο: πώς η αρχαία λογοτεχνία μπορεί να παραμείνει δύσκολη, παράξενη, ξένη, απολαυστική, αστεία, βίαιη, άβολη. Πώς μπορεί να γίνει αναγνώσιμη χωρίς να εξημερωθεί. Πώς μπορεί να περάσει σε μια σύγχρονη γλώσσα χωρίς να χάσει την αντίστασή της.

Στο βιβλίο, η Γουίλσον κινείται ανάμεσα στον Όμηρο, τη Σαπφώ και τον Αριστοφάνη, αλλά και σε αναφορές στον Σπάικ Λι, τη Χαν Κανγκ, τον Π. Τζ. Γούντχαουζ, τον Μπόρις Τζόνσον και τη Silicon Valley. Αυτό δεν είναι διακοσμητική επικαιροποίηση. Είναι ο τρόπος της να δείξει ότι οι κλασικοί δεν είναι κλειστό αρχείο. Επιστρέφουν συνεχώς μέσα στις σημερινές μας διαμάχες για την εξουσία, το φύλο, τον πόλεμο, τη δουλεία, την πολιτική, τη γλώσσα.

Ταυτόχρονα, όμως, η Γουίλσον προειδοποιεί απέναντι στην πιο εύκολη παγίδα: να βλέπουμε την αρχαιότητα μόνο ως καθρέφτη μας. Οι αρχαίοι δεν είναι πάντα «σαν εμάς». Δεν βρίσκουμε πάντα τον εαυτό μας εκεί. Και ίσως αυτό να είναι το πιο χρήσιμο που μπορούν ακόμη να κάνουν οι κλασικοί: όχι να μας καθησυχάζουν, αλλά να μας μετακινούν.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του βιβλίου είναι η συζήτηση γύρω από τη Σαπφώ. Η Γουίλσον αναγνωρίζει τη σημασία της ως φεμινιστικού και queer εικονίσματος, αλλά αντιστέκεται σε πολύ απλές αναγνώσεις. Δεν δέχεται, για παράδειγμα, την ιδέα ότι οι άνδρες ποιητές που την προσέγγισαν την «παραβίαζαν» πάντα μεταφορικά, ενώ οι γυναίκες ποιήτριες τραγουδούσαν πάντα μαζί της. Για τη Γουίλσον, η Σαπφώ είναι πιο δύσκολη, πιο αποσπασματική, πιο μοναχική. Τα ποιήματά της μιλούν για επιθυμία, αλλά και για απομόνωση, για το τι σημαίνει να μένεις έξω, μόνος ή μόνη, ακόμη και μέσα στην ένταση της ίδιας σου της φωνής.

Η μετάφραση, για τη Γουίλσον, δεν είναι ουδέτερη τεχνική. Είναι μια σειρά από απώλειες, επιλογές, εμμονές και ευθύνες. Κάθε λέξη που μπαίνει στη θέση μιας άλλης φέρνει μαζί της έναν κόσμο. Γι’ αυτό και η ίδια επιμένει στη σημασία της καθαρότητας χωρίς απλοποίηση. Μια μετάφραση πρέπει να μπορεί να διαβάζεται, αλλά δεν πρέπει να κρύβει την ξενότητα του πρωτοτύπου. Πρέπει να δημιουργεί πρόσβαση χωρίς να προσποιείται ότι όλα είναι εύκολα.

Αυτό φαίνεται καθαρά στον τρόπο που μιλά για τη δική της Οδύσσεια. Η Γουίλσον επέλεξε να μεταφράσει το ομηρικό polytropos ως «complicated», μια επιλογή που προκάλεσε συζητήσεις ακριβώς επειδή αποφεύγει πιο ηρωικές ή πιο βολικές εκδοχές του Οδυσσέα. Ο ήρωας δεν είναι απλώς πολυμήχανος, πονηρός, επιδέξιος, «άντρας των πολλών τρόπων». Είναι περίπλοκος. Και αυτή η λέξη μεταφέρει κάτι που δεν τον ηρωοποιεί αυτόματα, αλλά αφήνει ανοιχτή την ηθική του ασάφεια.

Το ίδιο ισχύει και για τις Σειρήνες. Στη σύγχρονη φαντασία, οι Σειρήνες είναι συχνά σεξουαλικά πλάσματα, γοητευτικές γυναίκες που σαγηνεύουν τον Οδυσσέα. Η Γουίλσον επιμένει ότι στον Όμηρο ο πειρασμός τους δεν είναι κυρίως σεξουαλικός, αλλά γνωσιακός: υπόσχονται γνώση. Γι’ αυτό, αντί να τις κάνει πιο ερωτικές απ’ όσο είναι, ενδιαφέρεται για το τι ακριβώς φοβάται ο Οδυσσέας όταν ακούει τη φωνή τους.

Υπάρχει, σε όλο αυτό, κάτι πολύ σημερινό. Γιατί η Γουίλσον δεν μιλά μόνο για το πώς μεταφράζουμε αρχαία κείμενα. Μιλά για το πώς μεταφράζουμε κάθε κληρονομιά που μας ξεπερνά. Τι κρατάμε, τι κόβουμε, τι εξομαλύνουμε, τι κάνουμε πιο βολικό, τι αφήνουμε να παραμείνει αγκάθι.

Και εδώ βρίσκεται η πολιτισμική δύναμη του βιβλίου. Το Crossing the Wine Dark Sea δεν είναι απλώς ένα βιβλίο για όσους αγαπούν τον Όμηρο ή τη Σαπφώ. Είναι ένα βιβλίο για τη δυσκολία του να μιλάς με κάτι παλιό χωρίς να το κάνεις ιδιοκτησία σου. Για το πώς μπορείς να δίνεις νέα φωνή σε παλιές λέξεις χωρίς να τις μετατρέπεις σε διακόσμηση του παρόντος.

Στο τέλος του βιβλίου, η Γουίλσον προσφέρει και ένα μικρό μανιφέστο με κανόνες για τη μετάφραση. Ένας από τους πιο απλούς είναι και ο πιο ουσιαστικός: αν το πρωτότυπο σε κάνει να γελάς, να κλαις, να συγκινείσαι, να μπερδεύεσαι, να βαριέσαι ή να γοητεύεσαι, η μετάφραση πρέπει να προσπαθήσει να δημιουργήσει αντίστοιχα αποτελέσματα. Δεν αρκεί να μεταφερθεί το νόημα. Πρέπει να μεταφερθεί και η εμπειρία.

Ίσως γι’ αυτό η Γουίλσον παραμένει τόσο ενδιαφέρουσα και τόσο ενοχλητική για ορισμένους. Δεν αντιμετωπίζει τη μετάφραση ως απλή υπηρεσία προς το πρωτότυπο ούτε ως προσωπική αυθαιρεσία του μεταφραστή. Τη βλέπει ως μια πράξη συνεχούς διαπραγμάτευσης: με τους νεκρούς, με τους ζωντανούς, με τη γλώσσα, με την εξουσία, με τον αναγνώστη.

Και ίσως αυτή να είναι η πιο χρήσιμη υπενθύμιση του βιβλίου της, ειδικά τώρα που ο Όμηρος επιστρέφει ξανά ως pop γεγονός: οι κλασικοί δεν χρειάζονται να τους κάνουμε πιο εύκολους για να μείνουν ζωντανοί. Χρειάζονται να τους αφήσουμε να μας δυσκολέψουν με νέους τρόπους.

με στοιχεία από τον Guardian

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σαπφώ: Τόσο γνωστή μα τόσο άγνωστη

Αρχαιολογία & Ιστορία / Σαπφώ: Ένα διαχρονικό, παγκόσμιο, φεμινιστικό και queer σύμβολο

Τι κάνει τόσο ιδιαίτερη την ξακουστή ποιήτρια, συνθέτρια και παιδαγωγό από τη Λέσβο και γιατί 2.600 χρόνια μετά τη γέννησή της εξακολουθεί να προβληματίζει, να συγκινεί και να συναρπάζει;
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Gen Z δεν θέλει να γίνει διάσημη. Θέλει απλώς να την αφήσουν ήσυχη

Πολιτισμός / Η Gen Z δεν θέλει να γίνει διάσημη. Θέλει απλώς να την αφήσουν ήσυχη

Μια νέα έρευνα δείχνει ότι μόνο το 9% των νέων κάτω των 30 θέλει να γίνει διάσημο, ενώ το 79% προτιμά την ιδιωτικοτητά του. Μετά από δύο δεκαετίες reality TV, influencers, screenshots και μόνιμης ψηφιακής έκθεσης, η φήμη δεν μοιάζει πια με όνειρο.
THE LIFO TEAM
Ο Μέρλιν ως ελάφι, το Ιερό Γκράαλ και ένα χειρόγραφο 700 ετών που μπορεί να πιάσει 2 εκατ. λίρες

Πολιτισμός / Ο Μέρλιν ως ελάφι, το Ιερό Γκράαλ και ένα χειρόγραφο 700 ετών που μπορεί να πιάσει 2 εκατ. λίρες

Ένα από τα παλαιότερα χειρόγραφα του κύκλου του βασιλιά Αρθούρου βγαίνει σε δημοπρασία από τον Christie’s, με 126 μικρογραφίες, σπάνιες ιστορίες του Μέρλιν και μια εκδοχή του μύθου που οι ειδικοί δεν έχουν ακόμη μελετήσει πλήρως.
THE LIFO TEAM
Ο Ίαν ΜακΓιούαν λέει ότι η απαισιοδοξία είναι «μεγαλύτερο πρόβλημα από την κλιματική αλλαγή»

Πολιτισμός / Ο Ίαν ΜακΓιούαν λέει ότι η απαισιοδοξία είναι «μεγαλύτερο πρόβλημα από την κλιματική αλλαγή»

Μιλώντας στο Hay Festival, την ώρα που η Βρετανία έσπαγε ρεκόρ ζέστης για τον Μάιο, ο Ίαν ΜακΓιούαν υποστήριξε ότι η αισιοδοξία είναι «ηθικό καθήκον» απέναντι στην κλιματική κρίση.
THE LIFO TEAM
Ο Τομ Χανκς δεν μπορεί να αφήσει πίσω του τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Πολιτισμός / Ο Τομ Χανκς δεν μπορεί να αφήσει πίσω του τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Με αφορμή τη νέα σειρά World War II With Tom Hanks, ο ηθοποιός και παραγωγός εξηγεί γιατί επιστρέφει ξανά και ξανά στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: όχι από νοσταλγία, αλλά επειδή βλέπει στα διλήμματά του κάτι τρομακτικά σημερινό.
THE LIFO TEAM
Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ ήθελε να σκηνοθετήσει και το Χόλιγουντ της έκλεινε την πόρτα επειδή ήταν γυναίκα

Πολιτισμός / Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ ήθελε να σκηνοθετήσει και το Χόλιγουντ της έκλεινε την πόρτα επειδή ήταν γυναίκα

Παραλαμβάνοντας τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα των Καννών, η Μπάρμπρα Στρέιζαντ θυμήθηκε τη μάχη της για το Yentl, την ταινία που ήθελε να σκηνοθετήσει όταν το Χόλιγουντ δεν εμπιστευόταν ακόμη μια γυναίκα ηθοποιό πίσω από την κάμερα.
THE LIFO TEAM
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο δεν είχε ιδέα ότι ο Ταξιτζής θα στοιχειώσει το σινεμά

Πολιτισμός / Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο δεν είχε ιδέα ότι ο Ταξιτζής θα στοιχειώσει το σινεμά

Με αφορμή την 50ή επέτειο του Ταξιτζή και την ειδική προβολή στο Tribeca Festival, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο θυμήθηκε την ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε και είπε ότι δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί τον αντίκτυπο που θα είχε.
THE LIFO TEAM
Ένα σπάνιο έργο του Ρούμπενς εκτίθεται για πρώτη φορά στην Αμβέρσα

Πολιτισμός / Ένα σπάνιο έργο του Ρούμπενς εκτίθεται για πρώτη φορά στην Αμβέρσα

Ένα σπάνιο φύλλο του Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Αμβέρσα, αποκαλύπτοντας τον μεγάλο μπαρόκ ζωγράφο την ώρα που σχεδίαζε, έγραφε και αναζητούσε τον σωστό τόνο.
THE LIFO TEAM
Τα contact sheets του Πίτερ Χούγιαρ δείχνουν τον καλλιτέχνη πριν γίνει μύθος

Πολιτισμός / Φίλοι, εραστές και δωμάτια: η Νέα Υόρκη του Πίτερ Χούγιαρ πριν γίνει μύθος

Το νέο βιβλίο Hujar: Contact και η έκθεση στο Morgan Library & Museum ανοίγουν τα contact sheets του Πίτερ Χούτζαρ: Σούζαν Σόνταγκ, Ντέιβιντ Βοϊνάροβιτς, Jackie Curtis, φίλοι, εραστές και δωμάτια της downtown Νέας Υόρκης, την ώρα που η ζωή δεν είχε ακόμη μετατραπεί σε μύθο..
THE LIFO TEAM
Σώματα, ήλιος και queer ευφορία στη Σούγια

Πολιτισμός / Σώματα, ήλιος και queer ευφορία στη Σούγια

Ο φωτογράφος Dani D’Ingeo κατέγραψε το Nature Loves Courage στη νότια Κρήτη: ένα queer φεστιβάλ στην ακτογραμμή της Σούγιας, με σώματα που χορεύουν στο φως, FLINTA DJs, θάλασσα, ιδρώτα, αλάτι και μια διαφορετική εκδοχή της club κουλτούρας έξω από τα σκοτεινά υπόγεια της Ευρώπης.
THE LIFO TEAM
Τζέιμι Μπελ: «Τις μέρες που έπρεπε να κάνω σεξ με αγνώστους, σκεφτόμουν “ευτυχώς”»

Πολιτισμός / Τζέιμι Μπελ: «Τις μέρες που έπρεπε να κάνω σεξ με αγνώστους, σκεφτόμουν “ευτυχώς”»

Ο Τζέιμι Μπελ μιλά για το Half Man, τη νέα σκληρή σειρά του Ρίτσαρντ Γκαντ μετά το Baby Reindeer, τις εξαντλητικές σκηνές διαλόγου, την ανδρική ντροπή, τη σεξουαλική καταπίεση και το γιατί δεν μπορεί ακόμη να δει τον εαυτό του στην οθόνη.
THE LIFO TEAM
Ο Τόνι Λιούνγκ δεν παίζει τη μελαγχολία· την αφήνει να τον κοιτάζει

Πολιτισμός / Ο Τόνι Λιούνγκ δεν παίζει τη μελαγχολία· την αφήνει να τον κοιτάζει

Με αφορμή το Silent Friend της Ίλντικο Ενιέντι, ο Τόνι Λιούνγκ μιλά για την παιδική εγκατάλειψη, τη σιωπή που έγινε κινηματογραφική γλώσσα, το In the Mood for Love και τη συνεργασία με τον Γουόνγκ Καρ Γουάι που τον έσωσε από την υπαρξιακή πλήξη.
THE LIFO TEAM
Εθνική Λυρική Σκηνή – Πρόγραμμα 2026/27

Πολιτισμός / Τι θα δούμε την περίοδο 2026-27 στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Με τον Ουίλιαμ Κέντριτζ, τη Σόνια Γιόντσεβα, την Ανίτα Ρατσβελισβίλι και τη Δήμητρα Γαλάνη, η ΕΛΣ παρουσιάζει μια φιλόδοξη σεζόν γεμάτη διεθνείς συμπαραγωγές, μεγάλες επιστροφές και κορυφαίες πρεμιέρες.
THE LIFO TEAM
Η Σάρον Στόουν λέει ότι μετά το εγκεφαλικό της το Χόλιγουντ δεν την ήθελε πίσω

Πολιτισμός / Η Σάρον Στόουν γύρισε ζωντανή στις Κάννες αλλά το Χόλιγουντ δεν την περίμενε πίσω

Σε νέα συνέντευξή της στη Vogue, η Σάρον Στόουν μιλά για το εγκεφαλικό που υπέστη το 2001, την επταετή ανάρρωση, την επιστροφή της στη δουλειά και το πώς το Χόλιγουντ αντιμετωπίζει τις γυναίκες.
THE LIFO TEAM
Ο Ριζ Άχμεντ λέει ότι Βρετανοί κατάσκοποι προσπάθησαν να τον στρατολογήσουν ακόμη και μέσω στελέχους του BBC

Πολιτισμός / Ο Ριζ Άχμεντ λέει ότι Βρετανοί κατάσκοποι προσπάθησαν να τον στρατολογήσουν ακόμη και μέσω στελέχους του BBC

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός είπε στον Μεχντί Χασάν ότι οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες τον προσέγγισαν τρεις φορές, ενώ θυμήθηκε και ένα περιστατικό στο αεροδρόμιο του Λούτον μετά το The Road to Guantánamo
THE LIFO TEAM
Ο Παρκ Τσαν-γουκ τρόλαρε τις Κάννες: «Δεν ήθελα να δώσω Χρυσό Φοίνικα σε καμία ταινία»

Πολιτισμός / Ο Παρκ Τσαν-γουκ τρόλαρε τις Κάννες: «Δεν ήθελα να δώσω Χρυσό Φοίνικα σε καμία ταινία»

Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των Καννών αστειεύτηκε ότι δεν ήθελε να δώσει τον Χρυσό Φοίνικα σε καμία ταινία, επειδή δεν τον έχει κερδίσει ποτέ ο ίδιος πριν τελικά απονείμει το μεγάλο βραβείο στο Fjord του Κριστιάν Μουντζίου.
THE LIFO TEAM
 
 