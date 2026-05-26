Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο δεν είχε ιδέα ότι ο Ταξιτζής θα στοιχειώσει το σινεμά

Με αφορμή την 50ή επέτειο του Ταξιτζή και την ειδική προβολή στο Tribeca Festival, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο θυμήθηκε την ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε και είπε ότι δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί τον αντίκτυπο που θα είχε.

The LiFO team
φωτογραφία:Getty images
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο μπορεί να κέρδισε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ερμηνείες της καριέρας του με τον Ταξιτζή, αλλά ο ίδιος λέει ότι όταν γύριζε την ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε δεν είχε καμία ιδέα πως θα εξελισσόταν σε κλασικό έργο του αμερικανικού σινεμά.

Μιλώντας με αφορμή την επέτειο των 50 χρόνων από την ταινία του 1976, ο 82χρονος ηθοποιός είπε ότι κανείς δεν σκέφτεται, την ώρα που κάνει μια ταινία, πως αυτό που γυρίζει θα αποκτήσει τέτοιο αντίκτυπο. «Δεν μπορείς ποτέ να σκέφτεσαι ότι κάνεις κάτι που θα έχει επίδραση. Δεν το βλέπεις ποτέ έτσι», είπε, προσθέτοντας ότι η επιτυχία μιας ταινίας είναι τελικά «έξω από τον έλεγχό σου».

Στον Ταξιτζή, ο Ντε Νίρο υποδύθηκε τον Τράβις Μπικλ, έναν μοναχικό οδηγό ταξί στη Νέα Υόρκη, του οποίου η ψυχική κατάσταση αποσυντίθεται μέσα στις νυχτερινές διαδρομές της πόλης. Η ταινία, σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε, είχε στο καστ ακόμη την Τζόντι Φόστερ, τη Σίμπιλ Σέπερντ, τον Χάρβεϊ Καϊτέλ, τον Πίτερ Μπόιλ και τον Άλμπερτ Μπρουκς.

Το φιλμ κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών το 1976 και απέσπασε τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ, ανάμεσά τους Καλύτερης Ταινίας, Α΄ Ανδρικού Ρόλου για τον Ντε Νίρο και Β΄ Γυναικείου Ρόλου για την Τζόντι Φόστερ. Σήμερα θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές ταινίες του αμερικανικού σινεμά, με τον Τράβις Μπικλ να παραμένει μία από τις σκοτεινότερες φιγούρες της κινηματογραφικής μοναξιάς.

Μία από τις πιο διάσημες σκηνές της ταινίας είναι φυσικά εκείνη όπου ο Τράβις στέκεται μπροστά στον καθρέφτη και μιλά σε έναν φανταστικό αντίπαλο, λέγοντας το περίφημο «You talkin’ to me?». Ο Ντε Νίρο έχει πει παλαιότερα ότι η σκηνή ήταν εν μέρει αυτοσχεδιασμένη, σημειώνοντας πως μερικές από τις καλύτερες στιγμές στο σινεμά προκύπτουν όταν κάτι γίνεται αυθόρμητα, ειδικά όταν υπάρχει από πίσω ένας σκηνοθέτης όπως ο Σκορσέζε.

Ο Ντε Νίρο και ο Σκορσέζε αναμένεται να συναντηθούν ξανά δημόσια στο Tribeca Festival, σε ειδική προβολή του Ταξιτζή για τα 50 χρόνια της ταινίας. Η προβολή θα συνοδευτεί από συζήτηση των δύο δημιουργών, με συντονιστή τον Γ. Καμάου Μπελ.

Με στοιχεία από Entertainment Weekly

Σεξ, (πολλά) ναρκωτικά και rock & roll με τον Μάρτιν Σκορσέζε

Στο νέο βιβλίο του, που κυκλοφορεί δύο χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Ρόμπι Ρόμπερτσον, ο ηγέτης του θρυλικού συγκροτήματος The Band, μιλάει για όσα έζησε με τον διάσημο σκηνοθέτη και κολλητό του στο ηδονιστικό Χόλιγουντ της δεκαετίας του '70.
Ένα σπάνιο έργο του Ρούμπενς εκτίθεται για πρώτη φορά στην Αμβέρσα

Ένα σπάνιο φύλλο του Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Αμβέρσα, αποκαλύπτοντας τον μεγάλο μπαρόκ ζωγράφο την ώρα που σχεδίαζε, έγραφε και αναζητούσε τον σωστό τόνο.
Τα contact sheets του Πίτερ Χούγιαρ δείχνουν τον καλλιτέχνη πριν γίνει μύθος

Το νέο βιβλίο Hujar: Contact και η έκθεση στο Morgan Library & Museum ανοίγουν τα contact sheets του Πίτερ Χούτζαρ: Σούζαν Σόνταγκ, Ντέιβιντ Βοϊνάροβιτς, Jackie Curtis, φίλοι, εραστές και δωμάτια της downtown Νέας Υόρκης, την ώρα που η ζωή δεν είχε ακόμη μετατραπεί σε μύθο..
Σώματα, ήλιος και queer ευφορία στη Σούγια

Ο φωτογράφος Dani D’Ingeo κατέγραψε το Nature Loves Courage στη νότια Κρήτη: ένα queer φεστιβάλ στην ακτογραμμή της Σούγιας, με σώματα που χορεύουν στο φως, FLINTA DJs, θάλασσα, ιδρώτα, αλάτι και μια διαφορετική εκδοχή της club κουλτούρας έξω από τα σκοτεινά υπόγεια της Ευρώπης.
Τζέιμι Μπελ: «Τις μέρες που έπρεπε να κάνω σεξ με αγνώστους, σκεφτόμουν “ευτυχώς”»

Ο Τζέιμι Μπελ μιλά για το Half Man, τη νέα σκληρή σειρά του Ρίτσαρντ Γκαντ μετά το Baby Reindeer, τις εξαντλητικές σκηνές διαλόγου, την ανδρική ντροπή, τη σεξουαλική καταπίεση και το γιατί δεν μπορεί ακόμη να δει τον εαυτό του στην οθόνη.
Ο Τόνι Λιούνγκ δεν παίζει τη μελαγχολία· την αφήνει να τον κοιτάζει

Με αφορμή το Silent Friend της Ίλντικο Ενιέντι, ο Τόνι Λιούνγκ μιλά για την παιδική εγκατάλειψη, τη σιωπή που έγινε κινηματογραφική γλώσσα, το In the Mood for Love και τη συνεργασία με τον Γουόνγκ Καρ Γουάι που τον έσωσε από την υπαρξιακή πλήξη.
Εθνική Λυρική Σκηνή – Πρόγραμμα 2026/27

Με τον Ουίλιαμ Κέντριτζ, τη Σόνια Γιόντσεβα, την Ανίτα Ρατσβελισβίλι και τη Δήμητρα Γαλάνη, η ΕΛΣ παρουσιάζει μια φιλόδοξη σεζόν γεμάτη διεθνείς συμπαραγωγές, μεγάλες επιστροφές και κορυφαίες πρεμιέρες.
Η Σάρον Στόουν λέει ότι μετά το εγκεφαλικό της το Χόλιγουντ δεν την ήθελε πίσω

Σε νέα συνέντευξή της στη Vogue, η Σάρον Στόουν μιλά για το εγκεφαλικό που υπέστη το 2001, την επταετή ανάρρωση, την επιστροφή της στη δουλειά και το πώς το Χόλιγουντ αντιμετωπίζει τις γυναίκες.
Ο Ριζ Άχμεντ λέει ότι Βρετανοί κατάσκοποι προσπάθησαν να τον στρατολογήσουν ακόμη και μέσω στελέχους του BBC

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός είπε στον Μεχντί Χασάν ότι οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες τον προσέγγισαν τρεις φορές, ενώ θυμήθηκε και ένα περιστατικό στο αεροδρόμιο του Λούτον μετά το The Road to Guantánamo
Ο Παρκ Τσαν-γουκ τρόλαρε τις Κάννες: «Δεν ήθελα να δώσω Χρυσό Φοίνικα σε καμία ταινία»

Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των Καννών αστειεύτηκε ότι δεν ήθελε να δώσει τον Χρυσό Φοίνικα σε καμία ταινία, επειδή δεν τον έχει κερδίσει ποτέ ο ίδιος πριν τελικά απονείμει το μεγάλο βραβείο στο Fjord του Κριστιάν Μουντζίου.
Ο Νίκολας Κέιτζ λέει ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν του ξανατηλεφώνησε μετά το «όχι» στο Insomnia

Σε νέα συνέντευξή του στους New York Times, ο Νίκολας Κέιτζ είπε ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν, ο Πολ Τόμας Άντερσον και ο Γούντι Άλεν δεν τον ξανακάλεσαν μετά από ρόλους που απέρριψε: «Οι περισσότεροι πληγώνονται και δεν σε ξαναπαίρνουν».
