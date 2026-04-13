Ο Γκουαντανίνο υπερασπίζεται τον Σαλαμέ: «Πώς μπορεί ένα σχόλιο να εξελιχθεί σε παγκόσμια αντιπαράθεση;»

Ο Ιταλός σκηνοθέτης και παραγωγός ταινιών υπερασπίστηκε τον νεαρό ηθοποιό αναφορικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του για την όπερα και το μπαλέτο που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ με τον Λούκα Γκουαντανίνο/Φωτογραφία αρχείου: EPA
Ο σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο υπερασπίστηκε τον Τιμοτέ Σαλαμέ μετά την κριτική που δέχθηκε ο ηθοποιός, όταν δήλωσε ότι το μπαλέτο και η όπερα είναι μορφές τέχνης για τις οποίες «πλέον δεν νοιάζεται κανείς».

Μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα La Stampa, με αφορμή την πρεμιέρα της όπερας «The Death of Klinghoffer» στη Φλωρεντία, την οποία σκηνοθετεί, ο Γκουαντανίνο χαρακτήρισε υπερβολική την αντίδραση στα σχόλια του Σαλαμέ.

«Δεν βρίσκομαι στα social media και δεν καταλαβαίνω πώς ένα και μόνο σχόλιο μπορεί να εξελιχθεί σε παγκόσμια αντιπαράθεση», δήλωσε.

Ο Γκουαντανίνο είχε επιλέξει τον Σαλαμέ για τον ρόλο που τον ανέδειξε το 2017, στην ταινία «Call Me By Your Name», η οποία του χάρισε και την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ. Ο σκηνοθέτης, που έκανε το ντεμπούτο του στην όπερα το 2011 με το «Falstaff» του Verdi, παραδέχθηκε ότι ο ηθοποιός «θα μπορούσε να το είχε αποφύγει… αλλά είναι νέος, έξυπνος, ευαίσθητος και φοβάται ότι ο κινηματογράφος μπορεί να γίνει περιθωριακός. Και γι’ αυτό κάθε μορφή φαντασίας πρέπει να καλλιεργείται». Και πρόσθεσε: «Πρέπει να ενώνουμε τις τέχνες, όχι να τις διαχωρίζουμε».

Οι δηλώσεις του Σαλαμέ για την όπερα και το μπαλέτο:

Ο Σαλαμέ δέχθηκε έντονη κριτική μετά από δηλώσεις του σε καταγεγραμμένη συζήτηση για το CNN/Variety με τον Μάθιου ΜακΚόναχι στις 24 Φεβρουαρίου, όπου ανέφερε: «Δεν θέλω να δουλεύω στο μπαλέτο ή την όπερα ή σε πράγματα όπου είναι σαν να "πρέπει να το κρατήσουμε ζωντανό, παρότι δεν ενδιαφέρεται πλέον κανείς"».

Τα σχόλιά του προκάλεσαν αντιδράσεις από τον χώρο του μπαλέτου και της όπερας διεθνώς.

Μεταξύ εκείνων που επέκριναν δημόσια τον Σαλαμέ ήταν επίσης οι ηθοποιοί Τζέιμι Λι Κέρτις και Γούπι Γκόλντμπεργκ.

Η παρέμβαση του Γκουαντανίνο αποτελεί μέχρι στιγμής την πιο ηχηρή υπεράσπιση του ηθοποιού, με τις δηλώσεις του να ανοίγουν μια ευρύτερη συζήτηση για τη θέση των παραδοσιακών παραστατικών τεχνών στη σύγχρονη κουλτούρα.

Με πληροφορίες από Guardian

