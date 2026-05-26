AMAs 2026: Οι νικητές - Κανένα βραβείο στην Taylor Swift

Τα AMAs δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 1970 ως εναλλακτική πρόταση των βραβείων Grammy

The LiFO team
Φωτ. Getty Images
Απονεμήθηκαν τα AMAs 2026 χθες το βράδυ, Δευτέρα 25/5, και όπως φάνηκε, η αποχή των BTS από τα φώτα της δημοσιότητας δεν πτόησε καθόλου τους θαυμαστές τους.

Το διάσημο νοτιοκορεάτικο συγκρότημα απέσπασε την κορυφαία διάκριση «Καλλιτέχνης της Χρονιάς» στην 52η τελετή απονομής των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων (AMAs), ενός θεσμού που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1970 ως εναλλακτική πρόταση των βραβείων Grammy.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που κερδίζουν το συγκεκριμένο βραβείο, το οποίο βασίζεται αποκλειστικά στην ψήφο του κοινού και το πρώτο μετά το διάλειμμα που έκαναν λόγω της στρατιωτικής τους θητείας. Το ίδιο βραβείο είχαν αποσπάσει και το 2021.

Οι Katseye που επίσης, προκαλούν ένα κύμα υστερίας στους θαυμαστές τους, κέρδισαν το Βραβείο του «Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη», ανάμεσα σε ισχυρούς υποψήφιους όπως οι Sombr, Olivia Dean, Ella Langley, Leon Thomas και Alex Warren.

Ωστόσο ο Sombr δεν έφυγε με άδεια χέρια από την τελετή απονομής. Μετά την εμφάνισή του στη σκηνή επέστρεψε για να παραλάβει τα Βραβεία Καλύτερου Ροκ/Alternative Τραγουδιού για το «Back to Friends» και Καλύτερου Ροκ/Alternative Άλμπουμ για το «I Barely Know Her». (Κέρδισε επίσης και ένα τρίτο, αυτό του Πρωτοεμφανιζόμενου Ροκ/Alternative Καλλιτέχνη, το οποίο απονεμήθηκε εκτός τηλεοπτικής μετάδοσης).

Η φρενίτιδα για το «KPop Demon Hunters» δεν έμεινε χωρίς ανταμοιβή, καθώς το «Golden» και οι EJAE, Audrey Nuna και Rei Ami, κατέκτησαν το Βραβείο για το «Τραγούδι της Χρονιάς».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης από τα δίκτυα CBS και Paramount+, απονεμήθηκαν βραβεία αποκλειστικά στους νικητές που έδωσαν το παρών στην τελετή. Έτσι, το «Άλμπουμ της Χρονιάς» που παραδοσιακά θεωρείται μία από τις τέσσερις σημαντικότερες κατηγορίες της βραδιάς, δεν απονεμήθηκε ζωντανά. Το βραβείο κέρδισε η Sabrina Carpenter για το «Man’s Best Friend», αποτελώντας μία από τις συνολικά τρεις διακρίσεις που απέσπασε και αποκαλύφθηκαν μετά το τέλος του σόου.

Μεγάλη έκπληξη ήταν η Taylor Swift, η οποία, αν και είχε λάβει οκτώ υποψηφιότητες δεν κατάφερε να αποσπάσει κανένα βραβείο. Ωστόσο το ιστορικό της ρεκόρ των 40 βραβείων AMAs παραμένει απλησίαστο. Στην ίδια θέση βρέθηκαν και η Olivia Dean με επτά υποψηφιότητες και η Lady Gaga με τον Alex Warren που είχαν από έξι, σύμφωνα με το Variety.

AMAs 2026: Η λίστα με τους νικητές

Ακολουθεί η λίστα με τους νικητές της 52ης ετήσιας τελετής απονομής των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων:

Γενικές Κατηγορίες

  • Καλλιτέχνης της Χρονιάς: BTS
  • Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη: Katseye
  • Άλμπουμ της Χρονιάς: Sabrina Carpenter, «Man’s Best Friend»
  • Τραγούδι της Χρονιάς: The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami, «Golden»
  • Συνεργασία της Χρονιάς: PinkPantheress, Zara Larsson, «Stateside»
  • Καλύτερο Μουσικό Βίντεο: Katseye, «Gnarly»
  • Καλύτερο Σάουντρακ: KPop Demon Hunters
  • Περιοδεία της Χρονιάς: Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour
  • Πρωτοποριακή Περιοδεία της Χρονιάς: Benson Boone – American Heart World Tour
  • Πρωτοποριακό Άλμπουμ της Χρονιάς: Zara Larsson, «Midnight Sun»
  • Δημοφιλέστερο Τραγούδι στα Social Media: Tyla «Chanel»
  • Καλύτερο Τραγούδι από το παρελθόν: Black Eyed Peas, «Rock That Body»
  • Καλύτερη Φωνητική Ερμηνεία: The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami- «Golden»
  • Τραγούδι του Καλοκαιριού: BTS, «Swim»

Ποπ Κατηγορίες

  • Καλύτερος Καλλιτέχνης της Pop: Justin Bieber
  • Καλύτερη Καλλιτέχνιδα της Pop: Sabrina Carpenter
  • Πρωτοπόρος Καλλιτέχνης της Pop: Katseye
  • Καλύτερο Ποπ Τραγούδι: The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami- «Golden»
  • Καλύτερο Ποπ Άλμπουμ: Sabrina Carpenter, «Man’s Best Friend»

Κάντρι Κατηγορίες

  • Καλύτερος Καλλιτέχνης Κάντρι: Morgan Wallen
  • Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Κάντρι: Ella Langley
  • Καλύτερο Κάντρι Ντουέτο ή Συγκρότημα: Zac Brown Band
  • Πρωτοπόρος Κάντρι Καλλιτέχνης: Sam Barber
  • Καλύτερο Κάντρι Τραγούδι: Ella Langley, «Choosin’ Texas»
  • Καλύτερο Κάντρι Άλμπουμ: Megan Moroney, «Cloud 9»

Χιπ-Χοπ Κατηγορίες

  • Καλύτερος Καλλιτέχνης Χιπ-Χοπ: Kendrick Lamar
  • Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Χιπ-Χοπ: Cardi B
  • Πρωτοπόρος Χιπ-Χοπ Καλλιτέχνης: Monaleo
  • Καλύτερο Χιπ-Χοπ Τραγούδι: Cardi B, «ErrTime»
  • Καλύτερο Χιπ-Χοπ Άλμπουμ: Cardi B, «Am I the Drama?»

R&B Κατηγορίες

  • Καλύτερος R&B Καλλιτέχνης: Bruno Mars
  • Καλύτερη R&B Καλλιτέχνιδα: SZA
  • Πρωτοπόρος R&B Καλλιτέχνης: Leon Thomas
  • Καλύτερο R&B Τραγούδι: Bruno Mars, «I Just Might»
  • Καλύτερο R&B Άλμπουμ: Bruno Mars, «The Romantic»

Λάτιν Κατηγορίες

  • Καλύτερος Καλλιτέχνης Λάτιν: Bad Bunny
  • Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Λάτιν: Shakira
  • Καλύτερο Λάτιν Ντουέτο ή Γκρουπ: Fuerza Regida
  • Πρωτοπόρος Λάτιν Καλλιτέχνης: Kapo
  • Καλύτερο Λάτιν Τραγούδι: Bad Bunny, «NUEVAYoL»
  • Καλύτερο Λάτιν Άλμπουμ: Karol G, Tropicoqueta

Ροκ Κατηγορίες

  • Καλύτερος Ροκ/Εναλλακτικός Καλλιτέχνης: Twenty One Pilots
  • Πρωτοπόρος Ροκ/Εναλλακτικός Καλλιτέχνης: Sombr
  • Καλύτερο Ροκ/Εναλλακτικό Τραγούδι: Sombr, «Back to Friends»
  • Καλύτερο Ροκ/Εναλλακτικό Άλμπουμ: Sombr, I Barely Know Her

Κατηγορίες Χορευτικής/Ηλεκτρονικής Μουσικής

  • Καλύτερος Καλλιτέχνης Χορευτικής/Ηλεκτρονικής: David Guetta

Κατηγορίες K-POP

  • Καλύτερος Καλλιτέχνης K-Pop: BTS
  • Καλύτερη Καλλιτέχνιδα K-Pop: Twice

Κατηγορίες AFROBEATS

  • Καλύτερος Καλλιτέχνης Afrobeats: Tyla

Κατηγορίες AMERICANA/FOLK

  • Καλύτερος Καλλιτέχνης Americana/Folk: Noah Kahan
