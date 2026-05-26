Η Gen Z δεν θέλει να γίνει διάσημη. Θέλει απλώς να την αφήσουν ήσυχη

Κάποτε, το να σε κοιτάνε όλοι ήταν το όνειρο.

Να μπεις στο Big Brother. Να σε δουν στο X Factor. Να βγεις από το Love Island και ξαφνικά να έχεις deals, followers, παπαράτσι, podcast, brand, ζωή. Να περάσεις από την ανωνυμία στη λάμψη χωρίς να χρειαστεί να εξηγήσεις πολλά. Να γίνεις κάποιος επειδή, επιτέλους, σε κοιτούν.

Σήμερα, το ίδιο πράγμα μοιάζει λίγο σαν εφιάλτης.

Όχι γιατί η Gen Z δεν θέλει επιτυχία. Θέλει. Θέλει χρήματα, σταθερότητα, δουλειά που να έχει νόημα, ίσως και λίγη λάμψη. Αλλά όχι απαραίτητα όλο το πακέτο που έρχεται μαζί της: το πρόσωπό σου να γίνεται υλικό, η σχέση σου να γίνεται thread, το λάθος σου να γίνεται screenshot, η προσωπικότητά σου να γίνεται brand, η κάθε σιωπή σου να ερμηνεύεται σαν δήλωση.

Μια νέα έρευνα του Yahoo/YouGov το λέει σχεδόν ωμά: μόνο το 9% των νέων κάτω των 30 θέλει να γίνει διάσημο. Το 79% προτιμά ιδιωτική ζωή. Μόλις 5% λέει ότι θα ήθελε να γίνει influencer ή digital creator. Μετά από χρόνια όπου όλοι υποτίθεται ότι ήθελαν followers, reach και viral moments, η απάντηση μοιάζει ξαφνικά πολύ απλή: maybe not.

Μόλις 5% των νέων κάτω των 30 δηλώνει ότι θα ήθελε να γίνει digital creator ή influencer, ενώ υψηλότερα βρίσκονται επαγγέλματα με κύρος αλλά λιγότερη δημόσια έκθεση.

Ίσως το πιο 2026 πράγμα που μπορείς να επιθυμήσεις δεν είναι να σε ξέρουν όλοι. Είναι να μη σε έχουν όλοι.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η έρευνα δεν δείχνει μια γενιά χωρίς φιλοδοξία. Όταν οι νέοι ρωτήθηκαν ποιο μη διάσημο επαγγελματικό πρότυπο θα ήθελαν να ακολουθήσουν, αρκετοί διάλεξαν τον επιτυχημένο αλλά άγνωστο στο ευρύ κοινό ιδρυτή τεχνολογικής εταιρείας, τον σεβαστό διανοούμενο ή καθηγητή, τον γιατρό. Δηλαδή όχι ακριβώς μια φαντασίωση εξαφάνισης. Περισσότερο μια φαντασίωση επιτυχίας χωρίς κοινό σε ζωντανή μετάδοση.

Αυτό αλλάζει πολλά. Γιατί η Gen Z δεν μεγάλωσε μακριά από τη φήμη. Μεγάλωσε μέσα της. Είδε ανθρώπους να γίνονται διάσημοι από ένα βίντεο, να ακυρώνονται από ένα παλιό tweet, να ζουν από την προσοχή και να καταρρέουν από αυτήν. Είδε την ιδιωτική ζωή να γίνεται feed, τα λάθη να γίνονται screenshots, τις σχέσεις να γίνονται περιεχόμενο, την αυθεντικότητα να γίνεται αισθητική και μετά υποχρέωση.

Αν οι προηγούμενες γενιές μεγάλωσαν με την ιδέα ότι η φήμη είναι ένας τρόπος να ξεφύγεις από την αορατότητα, η Gen Z μεγάλωσε βλέποντας τι συμβαίνει όταν η ορατότητα δεν κλείνει ποτέ. Το influencer dream κάποτε φαινόταν σαν νέα ελευθερία. Δεν έχεις αφεντικό. Δεν πας γραφείο. Ταξιδεύεις. Πληρώνεσαι για να είσαι ο εαυτός σου. Φοράς τα ρούχα σου, δείχνεις το πρωινό σου, μιλάς στην κάμερα από το δωμάτιό σου και κάπως αυτό γίνεται δουλειά. Μέχρι που γίνεται όντως δουλειά.

Πρέπει να ανεβάζεις. Να απαντάς. Να δείχνεις. Να είσαι αρκετά αυθεντικός, αλλά όχι βαρετός. Αρκετά όμορφος, αλλά όχι ψεύτικος. Αρκετά ευάλωτος, αλλά όχι εξαντλητικός. Αρκετά relatable, αλλά ακόμη λίγο καλύτερος από τους άλλους. Να υπάρχεις σε μια συνεχή κατάσταση επιμέλειας του εαυτού, όπου ακόμη και η χαλάρωση πρέπει κάπως να φαίνεται.

Και όλα αυτά χωρίς καμία εγγύηση ότι θα βγει κάτι. Για κάθε influencer που αγοράζει σπίτι, υπάρχουν χιλιάδες creators που δουλεύουν για τον αλγόριθμο σαν να έχουν αφεντικό, απλώς χωρίς μισθό, άδεια ή ασφάλεια. Το να είσαι online δεν μοιάζει πια απαραίτητα με απόδραση από την κανονική εργασία. Μοιάζει με μια άλλη εργασία, πιο ρευστή, πιο μοναχική, πιο δύσκολο να την κλείσεις το βράδυ.

Γι’ αυτό ίσως η Ζεντάγια βγήκε πρώτη όταν οι νέοι ρωτήθηκαν ποια διασημότητα θα ήθελαν περισσότερο να έχουν ως πρότυπο ζωής. Όχι επειδή η Ζεντάγια δεν είναι διάσημη. Είναι τεράστια. Είναι πρώην παιδί της Disney, πρωταγωνίστρια του Euphoria, κινηματογραφική σταρ, fashion icon, άνθρωπος που κάνει ένα red carpet look και το ίντερνετ το αναλύει για μέρες. Αλλά η Ζεντάγια δεν μοιάζει να ανήκει στο κοινό της με τον τρόπο που το κοινό έχει μάθει να απαιτεί.Είναι παντού ως εικόνα, ως δουλειά, ως στιλ. Δεν είναι παντού ως ιδιωτική ζωή. Η παρουσία της στα social media είναι ελεγχόμενη, χαμηλών τόνων, κυρίως επαγγελματική. Δεν κάνει την προσωπική της ζωή καθημερινή πρώτη ύλη. Δεν πουλά οικειότητα ως μόνιμο νόμισμα. Δεν μοιάζει να ζει για να αποδεικνύει κάθε μέρα ότι ζει. Δεν είναι λιγότερο διάσημη. Είναι λιγότερο προσβάσιμη.

Σύμφωνα με την έρευνα Yahoo/YouGov, η Ζεντάγια συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό ανάμεσα στα δημόσια πρόσωπα που οι νέοι θα ήθελαν να έχουν ως πρότυπο, ενώ το 36% δεν επιλέγει κανέναν από τους διαθέσιμους celebrities.

Και αυτό, για μια γενιά που έχει μάθει ότι κάθε τι προσωπικό μπορεί να γίνει περιεχόμενο, μοιάζει σχεδόν πολυτελές. Το ίδιο ισχύει, με άλλον τρόπο, για τον Τζέικομπ Ελόρντι. Είναι παντού: στο Euphoria, στο Saltburn, στην Priscilla, στο Wuthering Heights, στα campaigns, στα headlines, στις εμμονές του internet. Αλλά δεν είναι παντού όπως είναι παντού ένας influencer. Δεν είναι διαθέσιμος κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε φορά που κάποιος ανοίγει το κινητό του. Ο Ελόρντι έχει πει ότι δεν έχει καμία σχέση με τα social media και ότι αρνείται να χάσει τη ζωή του μέσα στη βιομηχανία. Το όνειρό του, είπε, ήταν να γίνει ηθοποιός. Όχι να μετατραπεί σε μόνιμα διαθέσιμη δημόσια περσόνα. Αυτό δεν είναι αντι-φιλοδοξία. Είναι ένα απολύτως υγιές όριο.

Και ίσως αυτό ακριβώς κάνει τη διαφορά. Το νέο όνειρο δεν είναι να μην πετύχεις. Είναι να πετύχεις χωρίς να σε καταπιεί η επιτυχία. Να έχεις κοινό χωρίς να του ανήκεις. Να είσαι αναγνωρίσιμος χωρίς να πρέπει να κάνεις την καθημερινότητά σου κοινόχρηστο χώρο.

Η Τσάπελ Ρόαν το είπε πιο θορυβωδώς, σχεδόν σαν ρήξη. Όταν μίλησε για την παρενόχληση, το stalking και τις παράλογες απαιτήσεις οικειότητας από fans, δεν έκανε απλώς ένα celebrity complaint. Έβαλε λέξεις σε κάτι που πολλοί νέοι καταλαβαίνουν ήδη: το ότι κάποιος είναι ορατός δεν σημαίνει ότι είναι διαθέσιμος. Δεν είπε στους fans να σταματήσουν να την αγαπούν. Είπε κάτι πολύ πιο δύσκολο για την εποχή μας: η αγάπη δεν είναι δικαίωμα πρόσβασης.

Αυτό είναι ίσως το σημείο όπου η παλιά φαντασίωση της φήμης σπάει. Στα 00s, η φήμη παρουσιαζόταν σαν κοινωνικός ανελκυστήρας. Έμπαινες σε ένα reality ως κανονικός άνθρωπος και μπορούσες να βγεις πλούσιος, αναγνωρίσιμος, χρήσιμος για περιοδικά, πάνελ, διαφημίσεις, τηλεοπτικές εμφανίσεις. Η έκθεση είχε κόστος, αλλά υποσχόταν αντάλλαγμα. Σήμερα, το αντάλλαγμα δεν είναι καθόλου σίγουρο. Μπορεί να είσαι γνωστός χωρίς να είσαι πλούσιος. Να έχεις κοινό χωρίς να έχεις ασφάλεια. Να σε αναγνωρίζουν στον δρόμο, αλλά να μη βγαίνουν τα νοίκια. Να είσαι αρκετά ορατός ώστε να σε σχολιάζουν, όχι αρκετά ισχυρός ώστε να προστατεύεσαι. Η φήμη δεν μοιάζει πια μόνο με λάμψη. Μοιάζει ολοένα και πιο πολύ με βάρδια.

Κάπου εδώ εμφανίζονται όλες εκείνες οι μικρές αναλογικές επιστροφές που μοιάζουν στην αρχή χαριτωμένες: φωτογραφικές με φιλμ, βινύλια, dumb phones, μικροί ιδιωτικοί λογαριασμοί, anti-social media parties, λιγότερη παρουσία στις εφαρμογές, περισσότερη επιθυμία για ζωή που δεν χρειάζεται να καταγράφεται διαρκώς. Δεν είναι απλώς νοσταλγία. Είναι μια προσπάθεια να ξαναβρεθεί ένα όριο.

Το YPulse είχε ήδη προβλέψει ότι η ιδιωτικότητα θα γίνει σύμβολο κύρους για τη Gen Z. Και ίσως αυτό ακούγεται παράξενο μόνο αν μεγάλωσες σε μια εποχή όπου status ήταν να φαίνεσαι. Να έχεις πρόσβαση, δημόσια αναγνώριση, φωτογραφίες, followers, προβολή. Για μια γενιά που μεγάλωσε μέσα στην υπερ-ορατότητα, status μπορεί να είναι πλέον το αντίθετο: να μπορείς να μην είσαι πάντα διαθέσιμος.

Η ιδιωτική ζωή γίνεται πολυτέλεια όχι επειδή οι νέοι θέλουν να εξαφανιστούν, αλλά επειδή έχουν καταλάβει πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις κάτι δικό σου. Σε έναν κόσμο όπου η πλατφόρμα θέλει περιεχόμενο, η αγορά θέλει προσωπικό brand, η τεχνητή νοημοσύνη θέλει δεδομένα και το κοινό θέλει πρόσβαση, το να μη δίνεις τα πάντα αρχίζει να μοιάζει με δύναμη.

Στο TikTok και στα social media, η ιδιωτική σχέση παρουσιάζεται όλο και πιο συχνά ως πράξη προστασίας και όχι ως μυστικό.

Οπότε όχι, η Gen Z δεν έγινε ξαφνικά σεμνή. Δεν έχασε τη φιλοδοξία της. Δεν σταμάτησε να θέλει ωραία ζωή, χρήματα, νόημα, επιτυχία, θαυμασμό. Απλώς βλέπει αλλιώς το τίμημα. Δεν θέλει απαραίτητα να γίνει διάσημη όπως το φαντάστηκε η κουλτούρα των 00s. Δεν θέλει να ζει σαν δημόσιο αρχείο. Δεν θέλει κάθε χαρά, λάθος, σχέση, αλλαγή και πρόσωπο της ζωής της να γίνεται υλικό για παρακολούθηση. Δεν απορρίπτει το να γίνει κάποιος. Απορρίπτει την ιδέα ότι, για να γίνει κάποιος, πρέπει πρώτα να γίνει κοινόχρηστος.

Το νέο όνειρο δεν είναι η αορατότητα. Είναι μια πιο δύσκολη, πιο ώριμη μορφή ορατότητας. Να πετυχαίνεις χωρίς να παραδίδεσαι. Να υπάρχεις χωρίς να ανήκεις σε όλους. Να μπορείς, επιτέλους, να ζεις κάτι χωρίς να πρέπει αμέσως να το ανεβάσεις.

Με στοιχεία από Dazed, Yahoo/YouGov