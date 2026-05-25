Ο Ίντρις Έλμπα δεν θα γίνει Τζέιμς Μποντ

Ο Ίντρις Έλμπα ξεκαθαρίζει, ύστερα από χρόνια φημών, ότι δεν ήταν ποτέ πραγματικά υποψήφιος για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ.

Ο 53χρονος ηθοποιός μίλησε στο People, στην πρεμιέρα της νέας ταινίας Masters of the Universe στο Λος Άντζελες, και ρωτήθηκε για το αν το όνομά του εξακολουθεί να συζητιέται για το επόμενο reboot του 007.

"Το όνομά μου δεν συζητιέται, με τίποτα", είπε ο Έλμπα. "Πηγαίνουν σε νεότερο ηθοποιό. Και τους εύχομαι όλη την τύχη του κόσμου. Ανυπομονώ, θα είναι καταπληκτικό".

Στη συνέχεια ήταν ακόμη πιο σαφής: "Ειλικρινά, δεν είμαι ποτέ στην κούρσα. Δεν ήμουν στην κούρσα εξαρχής".

Το όνομα του Έλμπα συνδέθηκε για χρόνια με τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, πολύ πριν από την τελευταία εμφάνιση του Ντάνιελ Κρεγκ στο No Time to Die του 2021. Η συζήτηση είχε φουντώσει ιδιαίτερα μετά τη διαρροή email της Sony το 2014, στο οποίο η τότε επικεφαλής του στούντιο, Έιμι Πασκάλ, είχε γράψει ότι ο Ίντρις θα έπρεπε να είναι ο επόμενος Μποντ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ο Ίντρις Έλμπα κάνει βόλτες στο Λονδίνο για την καμπάνια του Calvin Klein

Ο ίδιος είχε πει στο παρελθόν ότι ένιωσε κολακευμένος από τις φήμες, επειδή ο ρόλος του Τζέιμς Μποντ θεωρείται ένας από τους πιο περιζήτητους στη βρετανική και παγκόσμια ποπ κουλτούρα. Όμως είχε προσθέσει ότι η εμπειρία έγινε "αηδιαστική και απωθητική" όταν η συζήτηση μετατοπίστηκε στη φυλή του και στο αν ένας μαύρος ηθοποιός θα μπορούσε ή θα έπρεπε να παίξει τον 007.

"Έγινε θέμα φυλής. Έγινε ανοησία, και εγώ το φορτώθηκα", είχε πει το 2023 στο podcast SmartLess.

Ο Μποντ παραμένει ένα από τα πιο παρακολουθούμενα casting μυστήρια του Χόλιγουντ. Μετά το τέλος της εποχής Ντάνιελ Κρεγκ, τα σενάρια για το ποιος θα φορέσει το σμόκιν του 007 δεν έχουν σταματήσει, αλλά ο Έλμπα δείχνει πλέον να βγάζει οριστικά το όνομά του από τη συζήτηση.

Προς το παρόν, ο ηθοποιός προωθεί το Masters of the Universe, όπου υποδύεται τον Ντάνκαν, έναν από τους στενότερους συμμάχους του He-Man. Ο Έλμπα είπε ότι ήταν φαν του franchise από παιδί και ότι χάρηκε που μπόρεσε να κάνει τον χαρακτήρα "να μοιάζει με εκείνον", δίνοντάς του πιο κωμικό και μεγαλύτερο τόνο.

"Έχω κάνει αρκετές ταινίες δράσης τα τελευταία τρία χρόνια", είπε, προσθέτοντας ότι προσπαθεί να μένει σε φόρμα για να μπορεί ακόμη "να τρέχει και να ρίχνει μπουνιές".

Το πιο ενδιαφέρον, πάντως, δεν είναι μόνο ότι ο Έλμπα δεν θα γίνει Μποντ. Είναι ότι μια φήμη που κράτησε πάνω από δέκα χρόνια αποδείχθηκε, σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότερο φαντασίωση του κοινού και των media παρά πραγματική κούρσα διαδοχής.

με στοιχεία από People