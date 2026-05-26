Ο Όζι Όσμπορν επιστρέφει ως AI avatar

Σχεδόν έναν χρόνο μετά τον θάνατό του, ο Όζι Όσμπορν ετοιμάζεται να «επιστρέψει». Όχι με κάποιο ακυκλοφόρητο τραγούδι, ούτε με αρχειακό υλικό από συναυλίες, αλλά ως AI avatar: μια ψηφιακή εκδοχή φυσικού μεγέθους που, σύμφωνα με τους δημιουργούς της, θα μπορεί να κινείται, να μιλά και να απαντά όπως ο ίδιος.

Το σχέδιο ανακοίνωσαν η Σάρον Όσμπορν και ο γιος του, Τζακ Όσμπορν, στο Licensing Expo στο Λας Βέγκας, παρουσιάζοντας τη συνεργασία της οικογένειας με τις εταιρείες Hyperreal και Proto Hologram. Ο Όζι Όσμπορν, frontman των Black Sabbath και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες της ροκ ιστορίας, πέθανε τον Ιούλιο του 2025, σε ηλικία 76 ετών.

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, το avatar θα εμφανιστεί αργότερα μέσα στο 2026 σε διαδραστικές οθόνες φυσικού μεγέθους στις ΗΠΑ και στη Βρετανία, σε τοποθεσίες που δεν έχουν ακόμη γνωστοποιηθεί. Οι θαυμαστές θα μπορούν να «μιλούν» μαζί του και εκείνο να απαντά, βασισμένο σε εγκεκριμένο υλικό από την οικογένεια και σε τεχνολογία που αναπαράγει την εικόνα, τη φωνή και την κίνησή του.

Η Σάρον Όσμπορν παρουσίασε την ιδέα ως έναν τρόπο να διατηρηθεί ζωντανή η κληρονομιά του. Ανέφερε μάλιστα ως παράδειγμα τον Έλβις Πρίσλεϊ, λέγοντας ότι, παρότι πέθανε πριν από δεκαετίες, παραμένει παγκόσμια αναγνωρίσιμος. Για την οικογένεια, το ψηφιακό avatar είναι ένας τρόπος να συνεχίσει να υπάρχει ο Όζι στη δημόσια φαντασία.

Οι αντιδράσεις, όμως, δεν άργησαν. Θαυμαστές του Όζι Όσμπορν και των Black Sabbath κατηγόρησαν το σχέδιο ως άκομψο, υπερβολικά εμπορικό ή ακόμη και προσβλητικό απέναντι στη μνήμη του. Το βασικό ερώτημα είναι πια γνώριμο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης: ποιος έχει το δικαίωμα να κάνει έναν νεκρό καλλιτέχνη να «μιλά» ξανά;

Ο Τζακ Όσμπορν απάντησε στην κριτική μέσω livestream στο YouTube, επιμένοντας ότι αυτό που ετοιμάζουν δεν θα είναι «φτηνό» ή πρόχειρο. Όπως είπε, δεν πρόκειται απλώς για μια εικόνα του πατέρα του συνδεδεμένη με ένα chatbot, αλλά για μια πολύ πιο σύνθετη τεχνολογική κατασκευή. Υποστήριξε επίσης ότι είχε συζητήσει παρόμοιες ιδέες με τον Όζι πριν από τον θάνατό του και ότι ο ίδιος «θα το ήθελε».

Το ενδιαφέρον βρίσκεται ακριβώς εκεί: στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη διατήρηση μιας κληρονομιάς και στη νέα αγορά της ψηφιακής αθανασίας. Από τον Τουπάκ Σακούρ και τον Μάικλ Τζάκσον μέχρι τη Μαρία Κάλλας και τον Ρόι Όρμπισον, η βιομηχανία έχει ήδη δοκιμάσει πολλές φορές να επαναφέρει νεκρούς καλλιτέχνες στη σκηνή μέσω ολογραμμάτων ή ψηφιακών αναπαραστάσεων.

Η περίπτωση του Όζι Όσμπορν, όμως, μοιάζει να πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Δεν πρόκειται μόνο για μια εικόνα που τραγουδά σε μια σκηνή, αλλά για ένα avatar που θα μπορεί να συνομιλεί με το κοινό. Και εκεί το ερώτημα γίνεται πιο δύσκολο: όταν μια μηχανή απαντά ως Όζι, ποιος μιλά πραγματικά; Ο καλλιτέχνης, η οικογένεια, η εταιρεία, το αρχείο του ή μια αγορά που δεν αφήνει τους σταρ ούτε να πεθάνουν;

Με στοιχεία από Guardian, Billboard