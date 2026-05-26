Χολαργός: Νέα στοιχεία για τον άνδρα που φέρεται να πυροβόλησε τη σύζυγό του - Τι λένε οι γείτονες

Ένα αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε χθες, Δευτέρα 25/5, στον Χολαργό.

Όλα έγιναν χθες λίγο πριν στις 23:00 στον Χολαργό, στην οδό Ξανθίππου όταν η Αστυνομία δέχτηκε μια κλήση και φτάνοντας στο σημείο αντίκρισε μία 53χρονη γυναίκα, πυροβολημένη στο πόδι και τον σύζυγό της νεκρό, από σφαίρα στο κεφάλι.

Το ζευγάρι διέμενε για πάνω από 25 χρόνια στο εν λόγω διαμέρισμα.

Χολαργός: Τι «δείχνουν» τα στοιχεία για το ζευγάρι

Τα πρώτα στοιχεία «δείχνουν» τη γυναίκα να έχει δεχτεί πυροβολισμό από ένα όπλο τύπου CΖ, το οποίο χρησιμοποιείται για σκοποβολή, καθώς και οι δύο φαίνεται πως ασχολούνταν με τη σκοποβολή.

Το όπλο ήταν νόμιμα στην κατοχή τους και στη συνέχεια, αφού φέρεται να την πυροβόλησε ο σύζυγος, φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του πυροβολώντας τον εαυτό του στο κεφάλι.

Η Αστυνομία φτάνοντας στο σημείο εντόπισε τη γυναίκα να αιμορραγεί. Της έκαναν τουρνικέ προκειμένου να σταματήσουν προσωρινά την αιμορραγία και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου και νοσηλεύεται.

Η ίδια είναι ψυχολόγος και εργάζεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Ο 57χρονος ήταν συνταξιούχος πιλότος και το όπλο βρέθηκε ακριβώς δίπλα του.

Οι γείτονες κάνουν λόγο για ένα πολύ ήσυχο ζευγάρι, ενώ δεν είχε ακουστεί ποτέ κάτι περί ενδοοικογενειακής βίας. Υπάρχει η μαρτυρία ότι ακούστηκε αρχικά ένα «μπαμ», μια έκκληση μετά για βοήθεια, και στη συνέχεια ένα δεύτερο «μπαμ».

Με πληροφορίες από Mega